Όσα αποκάλυψε ο Μελέτης Ηλίας για τα γυρίσματα του «Σόι σου»!

Στον φακό της εκπομπής Breakfast @ Star, μίλησε ο Μελέτης Ηλίας, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην πολυσυζητημένη σειρά «Το Σόι Σου», που αναμένεται να επανέλθει στους τηλεοπτικούς δέκτες για ακόμη μια φορά, ύστερα από χρόνια!

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο ηθοποιός, ανέφερε ορισμένες λεπτομέρειες που αφορούν την πλοκή της ιστορίας. Νέες προσθήκες ηθοποιών, άλλες ηλικίες και επιστροφή στην Αθήνα.

Τι αποκαλύπτει ο Μελέτης Ηλίας για το «Σόι Σου»

Στο απόσπασμα λοιπόν που προβλήθηκε στην εκπομπή σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός, ανέφερε πως τα γυρίσματα ξεκινούν και όλη η ομάδα μπαίνει στο πλατό για να ξανά γράψει ιστορία:

«Ξεκινάμε αύριο γυρίσματα. Για μένα δεν είναι γύρισμα, είναι επιστροφή στο πατρικό σπίτι. Είμαι πολύ τυχερός που έχω τη δυνατότητα να δουλεύω με ανθρώπους που αγαπάω. Έγινε χθες και η φωτογράφιση για το Σόι, πήγε πολύ καλά. Έχουν περάσει τα χρόνια, το 2014 ξεκινήσαμε και τώρα έχουμε 2025. Αυτή τη φορά θα βασιστούμε στην εμπειρία, γιατί στη φάτσα έχουμε μεγαλώσει λίγο».

Σε άλλο σημείο μάλιστα ο ηθοποιός, αναφέρθηκε σε μικρές λεπτομέρειες που βάζουν τους τηλεθεατές σε ακόμη μεγαλύτερη αγωνία για την επάνοδο της αγαπημένης σειράς και για τα όσα επρόκειτο να συμβούν:

«Τα σκηνικά θα είναι ίδια. Θα μας δείτε να επιστρέφουμε σπίτι μας από τη Θεσσαλονίκη. Βγάζω το καπέλο στους νέους σεναριογράφους, γιατί έπιασαν την οικογενειακή θαλπωρή. Θα δούμε νέες προσθήκες, τα κορίτσια μεγάλωσαν, θα αρχίσουν να έχουν αγόρια… Ήταν τέτοια η χαρά και η προσμονή γι’ αυτή τη σειρά που νιώσαμε».

