Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Όρεγκον, οι υπάλληλοι δικαιούνται να πληρώνονται για σύντομα διαλείμματα γευμάτων.

Η UTB Enterprises και η Goldenband LLC συμφώνησαν σε διακανονισμό μετά από ομαδική αγωγή από υπαλλήλους της εταιρείας, ύψους 3,55 εκατομμυρίων δολαρίων για την επίλυση των ισχυρισμών τους ότι η McDonald's τούς άφησε απλήρωτους, επειδή έκαναν σύντομα διαλείμματα γευμάτων.

Ο διακανονισμός ωφελεί άτομα που εργάζονταν ως ωρομίσθιοι υπάλληλοι σε κατάστημα franchise της McDonald's που λειτουργούσε από την UTB Enterprises ή την Goldenband από τις 8 Μαρτίου 2014 και τα οποία είχαν γεύμα μικρότερο των 30 λεπτών κατά τη διάρκεια μιας εξάωρης βάρδιας που δεν πληρώθηκε.

Οι ενάγοντες στην ομαδική αγωγή κατηγόρησαν την UTB Enterprises και την Goldenband ότι παραβίασαν τη νομοθεσία του Όρεγκον, μη πληρώνοντας τους υπαλλήλους της McDonald's για σύντομα διαλείμματα γευμάτων.

Η UTB Enterprises και η Goldenband LLC είναι δικαιοδόχοι των εστιατορίων McDonald's.

Οι εναγόμενοι δεν έχουν παραδεχτεί καμία παράβαση, αλλά συμφώνησαν σε συμβιβασμό ομαδικής αγωγής ύψους 3,55 εκατομμυρίων δολαρίων για την επίλυση των ισχυρισμών.

Σύμφωνα με τους όρους του διακανονισμού, τα μέλη της τάξης μπορούν να λάβουν πληρωμή σε μετρητά με βάση τον αριθμό των επιλέξιμων εβδομάδων εργασίας που εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου μαθημάτων.

Τα μέλη της τάξης που εργάστηκαν από 0 έως 10 επιλέξιμες εβδομάδες εργασίας μπορούν να λάβουν 31,14 $. Τα μέλη της τάξης που εργάστηκαν 11 ή περισσότερες επιλέξιμες εβδομάδες εργασίας μπορούν να λάβουν 872,49 $. Τα ακριβή ποσά πληρωμής ενδέχεται να διαφέρουν.

Για να λάβουν παροχές διακανονισμού, τα μέλη της τάξης πρέπει να υποβάλουν έγκυρη φόρμα αξίωσης έως τις 8 Μαρτίου 2026.

Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση

Άτομα που εργάστηκαν ως ωρομίσθιοι υπάλληλοι σε κατάστημα franchise McDonald's που λειτουργεί από τις UTB Enterprises, Goldenband, Donald D. Armstrong ή Lori Armstrong από τις 8 Μαρτίου 2014 και είχαν μια περίοδο γεύματος μικρότερη των 30 λεπτών κατά τη διάρκεια μιας εξάωρης βάρδιας που δεν πληρώθηκε.

Τα μέλη της τάξης που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για πρόσθετη πληρωμή πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την απασχόλησή τους, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών απασχόλησης, της τοποθεσίας McDonald's όπου εργάστηκαν και των ωρών που εργάστηκαν.