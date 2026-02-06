Αλλαγές στο ύψος του προστίμου σε όσους δεν πληρώνουν εισιτήριο στα ΜΜΜ, φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών.

Το υπουργείο Μεταφορών φέρνει αυστηρότερα μέτρα για όσους δεν πληρώνουν εισιτήριο ή προκαλούν φθορές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο ουσίας, το οποίο συγκεντρώνει αναγκαίες ρυθμίσεις που εκκρεμούν εδώ και χρόνια, εκσυγχρονίζει παρωχημένες διαδικασίες, καλύπτει θεσμικά κενά και διορθώνει αστοχίες που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πρόστιμο για την εισιτηριοδιαφυγή αυξάνεται στα 100 ευρώ για τους επιβάτες που πρέπει να πληρώσουν το βασικό εισιτήριο και στα 50 ευρώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο.

Σε περίπτωση που ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών εντός καθορισμένης προθεσμίας, προβλέπεται μείωση του προστίμου κατά 50%.

Αν το πρόστιμο δεν καταβληθεί άμεσα, ο παραβάτης υποχρεούται να επιδείξει ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, ενώ σε περίπτωση άρνησης ο ελεγκτής μπορεί να ζητήσει συνδρομή αστυνομικού. Τα ανεξόφλητα πρόστιμα βεβαιώνονται στη Φορολογική Διοίκηση και εισπράττονται μέσω του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Υπεύθυνοι για τους ελέγχους είναι οι ελεγκτές των συγκοινωνιακών φορέων ή εξουσιοδοτημένοι τρίτοι, με τον ΟΑΣΑ να παραμένει αρμόδιος για την Αθήνα και τον ΟΣΕΘ για τη Θεσσαλονίκη.

Ποινές για φθορές και επιθέσεις σε ελεγκτές

Το νομοσχέδιο αυστηροποιεί επίσης τις ποινές για φθορές και επιθέσεις κατά ελεγκτών. Οι παραβάτες θα επιλέγουν μεταξύ χρηματικής κύρωσης από 10.000 έως 40.000 ευρώ ή κοινωφελούς εργασίας υπέρ του φορέα που υπέστη τη ζημία. Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν φθορές σε οχήματα και υποδομές των δημόσιων αστικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, αλλά και επιθέσεις σε προσωπικό των συγκοινωνιών.

Παράλληλα, το σχέδιο νόμου προβλέπει σειρά μέτρων για την αναβάθμιση των μεταφορών, όπως η εμπορική αξιοποίηση στάσεων, η ίδρυση Σχολής Οδηγών στην ΟΣΥ, η παράταση της δοκιμαστικής κυκλοφορίας ηλεκτρικών λεωφορείων στον ΟΑΣΑ, η χρηματοδότηση προς τα ΚΤΕΛ για την ανανέωση του στόλου, η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας αξιολόγησης υπηρεσιών ταξί, καθώς και η δημιουργία μητρώου εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων και η διενέργεια τεχνικού ελέγχου ΚΕΚ/ΚΤΕΟ.

Ρυθμίσεις και για τα ταξί

Ρυθμίσεις προβλέπονται και για τα ταξί, με τη δυνατότητα τροποποίησης αδειών από 6θέσιες σε 9θέσιες, την επίλυση ζητημάτων συγκυριότητας και διαχείρισης αδειών, αλλά και την προσαρμογή στην ηλεκτροκίνηση με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Στόχος του υπουργείου είναι η διασφάλιση ασφάλειας, τάξης και εκσυγχρονισμού στις δημόσιες μεταφορές, προστατεύοντας επιβάτες και υποδομές.