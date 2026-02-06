Μελέτη αποκάλυψε ότι κάποιες από τις αγαπημένες μας λιχουδιές περιέχουν επικίνδυνα επίπεδα αρσενικού.

Πρόσφατη μελέτη του Healthy Florida First αποκάλυψε ότι πολλές αγαπημένες καραμέλες και σοκολάτες περιέχουν μη ασφαλή επίπεδα αρσενικού. Η έρευνα εξέτασε 48 δημοφιλή γλυκίσματα και διαπίστωσε ότι 28 από αυτά περιείχαν τοξικές ποσότητες αρσενικού, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των αγαπημένων μας λιχουδιών. Η Εθνική Ένωση Ζαχαροπλαστών (NCA) αμφισβήτησε τα ευρήματα, χαρακτηρίζοντας τη μελέτη της Φλόριντα ως «λανθασμένη».

Τι είναι το αρσενικό και γιατί είναι επικίνδυνο;

Το αρσενικό δεν είναι άγνωστο στα τρόφιμα. Σύμφωνα με τον FDA, το βαρέο μέταλλο μπορεί να βρεθεί σε τρόφιμα λόγω του τόπου καλλιέργειας, της εκτροφής ή της επεξεργασίας τους. Ωστόσο, η μακροχρόνια έκθεση στο αρσενικό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως:

Ορισμένους τύπους καρκίνου

Δερματικές διαταραχές

Καρδιακές παθήσεις

Νευρολογικές επιπτώσεις σε έμβρυα κατά την εγκυμοσύνη, σύμφωνα με το CDC

Ποια είναι τα ασφαλή επίπεδα κατανάλωσης;

Η μελέτη του Healthy Florida First προσπάθησε να προσδιορίσει τα ασφαλέστερα ετήσια επίπεδα κατανάλωσης καραμελών, αναλύοντας τα όρια ανά ηλικιακή ομάδα, παιδιών και ενηλίκων, σε γραμμάρια.

Οι δημοφιλείς καραμέλες που επηρεάζονται

Ανάμεσα στα γλυκίσματα που βρέθηκαν με μη ασφαλή επίπεδα αρσενικού είναι:

Kit Kat

Snickers

Original Skittles

Swedish Fish

Sour Patch Kids

Tootsie Roll

και πολλά άλλα αγαπημένα γλυκίσματα

Αντιδράσεις από τη βιομηχανία

Η Εθνική Ένωση Ζαχαροπλαστών (NCA) αμφισβήτησε τα ευρήματα, χαρακτηρίζοντας τη μελέτη της Φλόριντα ως «λανθασμένη». Σε ανακοίνωσή της ανέφερε:

«Η σοκολάτα και τα γλυκά είναι ασφαλή για κατανάλωση και μπορούν να απολαμβάνονται ως λιχουδιές όπως συμβαίνει εδώ και αιώνες».

Αν κάποια από τα παραπάνω προϊόντα είναι τα αγαπημένα σας, ίσως είναι καλό να ελέγχετε την κατανάλωσή τους και να παρακολουθείτε την πρόσληψη για λόγους ασφαλείας.