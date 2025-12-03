Με μόλις 4 υλικά και χωρίς μίξερ είναι εφικτό να φτιάξεις νοστιμότατους κουραμπιέδες.

Δεν έχεις μίξερ… δεν πειράζει. Και όμως υπάρχει συνταγή που μπορείς να πετύχεις κουραμπιέδες χωρίς μίξερ και μάλιστα με πολύ εύκολο και γρήγορο τρόπο.

Όταν μιλάμε για κουραμπιέδες μιλάμε για το πιο γνωστό παραδοσιακό γλυκό την περίοδο των Χριστουγέννων που δεν λείπει σχεδόν ποτέ από κανένα γιορτινό τραπέζι.

Κι όμως πολλοί δεν ξέρουν ότι υπάρχει τρόπος για να φτιάξεις κουραμπιέδες με μόλις ένα μπολ.

Τη λύση ήρθε να φέρει ο ζαχαροπλάστης Δημήτρης Μακρυνιώτης ο οποίος βρέθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» και πρότεινε έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο με την επισήμανση πως δεν είναι απαραίτητο πάντα το μίξερ για κλασσικούς παραδοσιακούς κουραμπιέδες.

Τα υλικά που χρειάζεστε:

250γρ. βούτυρο αγελάδας

70γρ. ζάχαρη αχνή

250γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.γ baking powder

Εκτέλεση:

Πρώτο βήμα: Βγάζουμε το βούτυρο από το ψυγείο ώστε να έρθει σε θερμοκρασία δωμάτιου προκειμένου να ανακατεύεται πιο ευκολά και το δουλεύουμε λίγο με μία σπάτουλα. Δεύτερο βήμα: Τοποθετούμε σε ένα μπολ τη ζάχαρη με το βούτυρο και τα ανακατεύουμε με το χέρι μας, μέχρι να μαλακώσει και να γίνει ένα ενιαίο μείγμα. Τρίτο βήμα: Στην συνέχεια προσθέτουμε το αλεύρι με το baking powder και τα πλάθουμε μέχρι να γίνει ένα αφράτο ζυμάρι. Τέταρτο βήμα: Ανοίγουμε ένα αντικολλητικό χαρτί και αρχίζουμε και πλάθουμε μικρά μπαλάκια, τα οποία στην συνέχεια τα τοποθετούμε επάνω. Πέμπτο βήμα: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170-180 °C και τα ψήνουμε για 25-30 λεπτά.

Extra tips:

Η επιλογή καλού βουτύρου για να βγουν πιο αφράτοι.

Όταν βγουν από το φούρνο τους ραντίζεις με λίγο ανθόνερο.

Πρώτο άχνισμα όταν βγουν και είναι ζεστοί για να τραβήξει ο κουραμπιές και δεύτερο άνθισμα όταν τους τοποθετήσεις στην πιατέλα.

