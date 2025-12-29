Με την Πρωτοχρονιά να σηματοδοτεί την πρώτη αργία του έτους, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις διακοπές και τα τριήμερα του 2026 - που είναι όμως... μετρημένα.
Τα νέα δεν είναι πολύ καλά για όσους απασχολούνται σε γραφεία ή στον ιδιωτικό τομέα, καθώς δύο σημαντικές αργίες πέφτουν Σάββατο και συγκεκριμένα η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου και η Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.
Κάπως έτσι τα τριήμερα είναι μόλις τρία, αφού και οι δύο εθνικές επέτειοι «πέφτουν» Τετάρτη.
Η λίστα με τις αργίες του 2026
Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου
Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου
Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου - τριήμερο
Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου
Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου
Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου - τριήμερο
Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου - τριήμερο
Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
28η Οκτωβρίου: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου