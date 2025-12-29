Αυτά είναι τα τριήμερα της νέας χρονιάς και οι... χαμένες ευκαιρίες!

Με την Πρωτοχρονιά να σηματοδοτεί την πρώτη αργία του έτους, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις διακοπές και τα τριήμερα του 2026 - που είναι όμως... μετρημένα.

Τα νέα δεν είναι πολύ καλά για όσους απασχολούνται σε γραφεία ή στον ιδιωτικό τομέα, καθώς δύο σημαντικές αργίες πέφτουν Σάββατο και συγκεκριμένα η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου και η Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

Κάπως έτσι τα τριήμερα είναι μόλις τρία, αφού και οι δύο εθνικές επέτειοι «πέφτουν» Τετάρτη.

Η λίστα με τις αργίες του 2026

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου - τριήμερο

Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου - τριήμερο

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου - τριήμερο

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

28η Οκτωβρίου: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου