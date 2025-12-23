Η Ιωάννα Τούνη θέλει να περάσει τα Χριστούγεννα παρέα με τον γιο της, τον Πάρη.

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», μίλησε η Ιωάννα Τούνη, όπου και αποκάλυψε τα σχέδιά της για τα Χριστούγεννα και την επιθυμία της να πει τα κάλαντα με τον γιο της, Πάρη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, η γνωστή influencer, αποκάλυψε πως ο γιος της, βρίσκεται μαζί της στη Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο, εξηγώντας μάλιστα πως τις γιορτές θα την περάσουν μαζί.

«Ο Πάρης είναι στο σπίτι αυτή τη στιγμή. Τα Χριστούγεννα θα τα περάσουμε μαζί. Θα πούμε και τα κάλαντα ελπίζω..», σχολίασε σχετικά με την επιθυμία της να βγει για κάλαντα με τον γιο της.

Μάλιστα, αμέσως μετά, αποκάλυψε πως δεν έχει κανονίσει κάτι συγκεκριμένο για τις ημέρες των Χριστουγέννων: «Δεν έχουμε σχεδιάσει ακόμα κάτι για το πώς θα περάσουμε τα Χριστούγεννα».

Ταυτόχρονα, λίγε ημέρες νωρίτερα, η Ιωάννα Τούνη, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα στιγμιότυπο δηλώνοντας πως ό,τι κρατάει από την χρονιά που θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, είναι ο γιος της: «Από αυτή τη χρονιά, κρατάω αυτό», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας όπου απεικονίζεται η ίδια με τον Πάρη.

