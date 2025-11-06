Όσα ανέφερε ο Δημήτρης Σταρόβας στην πρεμιέρα της παράστασης «Εκείνος και εκείνος».

Μετά την πρεμιέρα της παράστασης «Εκείνος και εκείνος» ο Δημήτρης Σταρόβας, παραχώρησε ορισμένες δηλώσεις στις κάμερες των καθημερινών – πρωινών εκπομπών, όπου και μίλησε για την παράσταση, την απόδοσή του στη σκηνή και την διαδικασία της Eurovision 2026.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Breakfast» του Star ο καλλιτέχνης, ανέφερε πως λόγω της κατάστασης της υγείας του δεν μπορεί να αποδώσει στη σκηνή όπως ο ίδιος θα ήθελε.

Υπενθυμίζεται, πως ο Δημήτρης Σταρόβας, πριν από περίπου έναν χρόνο υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.

Αρχικά λοιπόν, απάντησε σχετικά με το ποιο είναι το πιο έντονο συναίσθημα που βιώνει πάνω στη σκηνή, δηλώνοντας, πως παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει περνάει καλά: «Επειδή δεν μπορών να αποδώσω όπως θέλω, σε ό,τι αφορά τον εαυτό μου είμαι σε μια μόνιμη εγρήγορση. Όχι ότι δεν απολαμβάνω την παράσταση, αλλά έχω το νου μου. Θα σας πω αφού αποκαταστήσω την ομιλία. Ενώ σωματικά είμαι καλά, η φωνή κουράζεται αλλά δεν πειράζει».

Σημείωσε μάλιστα γελώντας πως η σύντροφός του δεν τον συνόδευσε στην χθεσινή πρεμιέρα: «Η σύντροφός μου δεν ήρθε στη σημερινή πρεμιέρα».

Κλείνοντας απάντησε στις σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων, αναφορικά με τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, λέγοντας μεταξύ άλλων πως βλέπει με θετικό πρόσημο τις τόσες πολλές συμμετοχές: «Δεν ξέρω κάτι για την διαδικασία του εθνικού τελικού της Eurovision. Είναι καλό που έχουμε τόσες συμμετοχές, γιατί υπήρχαν κάποιες χρονιές που ήταν έτοιμα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de1ggm5xznqh?integrationId=40599y14juihe6ly}