Μία σειρά αντιδράσεων έχει φέρει το περιστατικό που σημειώθηκε on air μεταξύ της Σοφίας Μουτίδου και του Απόστολου Γκλέτσου.

Η Σοφία Μουτίδου και ο Απόστολος Γκλέτσος, βρέθηκαν να είναι οι πρωταγωνιστές, ίσως, του πιο πολυσυζητημένου τηλεοπτικού θέματος αυτής της εβδομάδας, καθώς ο δεύτερος, το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου, αποχώρησε εκνευρισμένος από το πλατό της εκπομπής «Real View», ύστερα από μία έντονη διαφωνία που είχε με την ηθοποιό – παρουσιάστρια.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, υπήρξαν αντιδράσεις από τους συντελεστές άλλων εκπομπών, ενώ η Σοφία Μουτίδου, λίγη ώρα μετά από το συμβάν δημοσίευσε μία σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνική δικτύωσης.

Αντίστοιχα, στην μετάδοση της επόμενης ημέρας, η ηθοποιός, σημείωσε μεταξύ άλλων πως θεωρεί την συμπεριφορά του Απόστολου Γκλέτσου προς το πρόσωπό της, κακοποιητική.

Κώστας Τσουρός για Σοφία Μουτίδου: «Προσπάθησε να θυματοποιήσει τον εαυτό της»

Στο σήμερα λοιπόν, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, ακούστηκαν διάφορες απόψεις στο πλατό της εκπομπής «Το ΄χουμε» του ΣΚΑΙ, με τους συντελεστές, να εκφράζουν για μία ακόμη φορά την προσωπική τους άποψη ως προς το συμβάν που σημειώθηκε on air το βράδυ της Τρίτης, ενώ έκριναν και την έκταση που έχει λάβει το ζήτημα.

«Θα μπορούσε να κάνει μια δευτερολογία, αλλά νομίζω ότι τα έκανε ακόμα χειρότερα. Ήταν ένα one woman show, με καλύπτει η στάση των τριών που δεν θέλησαν να πουν την άποψή τους. Όποιο δίκιο μπορεί να είχε, το έχασε με αυτές τις ακραίες απόψεις που είναι μηνύσιμες», σημείωσε αρχικά ο Χάρης Λεμπιδάκης, κρίνοντας την χθεσινή μετάδοση της εκπομπής «Real View».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με τη σειρά της, η Τζώρτζια Γεωργίου, ανέφερε: «Ένιωσα χθες μια προσπάθεια χειραγώγησης, να αποπροσανατολίσουμε τον κόσμο για το τι έγινε. Όταν λες «φοβήθηκε ότι ξέρω και τότε έφυγε», τι υπαινίσσεται; Ότι έχει κάνει κάτι μεμπτό ο Απόστολος Γκλέτσος; Επίσης είπε ότι δεν δέχεται από έναν άνθρωπο να λέει για το ξύλο. Γιατί δεν μίλησε εκείνη την ώρα; Πήγε σπίτι, είδε το απόσπασμα και σκέφτηκε τι θα πει την επόμενη μέρα; Ήταν πολύ επιθετική και προσβλητική».

«Και βγάζει το συμπέρασμα ότι γυναίκες που συμφωνούν με τον Απόστολο Γκλέτσο είναι μυημένες στην κακοποίηση. Αν είναι δυνατόν. Τι ακούμε εν έτη 2025 στην τηλεόραση;», πρόσθεσε ο Χάρης Λεμπιδάκης.

Τέλος, ο Κώστας Τσουρός, εξέφρασε εκτενώς την προσωπική του άποψη, σημειώνοντας πως η εικόνα που παρουσίασε το προηγούμενο βράδυ η Σοφία Μουτίδου, έμοιαζε σα να προσπαθεί να θυματοποιήσει τον εαυτό της: «Προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω γιατί το έκανε αυτό. Εκτιμώ ότι επειδή κατάλαβε πως έφταιγε σε αυτό που έκανε στον Γκλέτσο, την επόμενη μέρα προσπάθησε να θυματοποιήσει τον εαυτό της για να γυρίσει το παιχνίδι τούμπα, εκμεταλλευόμενη το έρεισμα που υπάρχει με τη γυναικεία ενδυνάμωση και αυτά που λέμε για το #metoo», σημείωσε αρχικά για να συνεχίσει:

«Ο Γκλέτσος φαίνεται να απαξιώνει αυτή τη συζήτηση. Αν δεν μας ενδιαφέρει η γνώμη αυτού που μιλάμε, δεν απαντάμε. Είχε κάθε δικαίωμα να τοποθετηθεί και να δώσει τη δική της εξήγηση. Για τα ψυχολογικά που είπε, είναι ντροπή να βγάζουμε διάγνωση στον αέρα, ειδικά όταν δεν είμαστε ψυχίατροι ή ψυχολόγοι. Από κει και πέρα είναι ντροπή να εκμεταλλεύεσαι τόσο ευαίσθητα θέματα για να γυρίσεις τούμπα μια κατάσταση που συνέβη και την είδαμε μπροστά στα μάτια μας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de1ow6k7gquh?integrationId=40599y14juihe6ly}