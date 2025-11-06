Η Κύπρος χορεύει στους ρυθμούς της Eurovision 2026.

Είναι γεγονός! Η Κύπρος, «κλείδωσε» στην ερμηνεύτρια που θα την εκπροσωπήσει στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Η αλήθεια είναι πως το όνομα της Ζέζεφιν είχε ακουστεί επανειλημμένα ως πιθανή εκπρόσωπο, ωστόσο η επιτροπή επέλεξε την Αντιγόνη, η οποία είναι γνωστή ως Antigoni Buxton.

Eurovision 2026: Η Αντιγόνη θα εκπροσωπήσει την Κύπρο

Η είδηση έγινε γνωστή τόσο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Eurovision – όσο και μέσω σχετικής ανάρτησης στο επίσημο λογαριασμό της Κύπρου για τον διαγωνισμό, στο Instagram.

Στην σχετική δημοσίευση παρουσιάζεται η καλλονή Αντιγόνη, ενώ η λεζάντα έγραφε χαρακτηριστικά: «Ανακοίνωση: Ο Κυπριακός Ραδιοτηλεοπτικός Οργανισμός ανακοίνωσε ότι η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Ο Διαγωνισμός του 2026 θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας τον Μάιο του 2026».

{https://www.instagram.com/p/DQtwZojDR8j/}

Όπως αναγράφεται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Eurovision «eurovisionworld.com», η Αντιγόνη, η Κύπρια τραγουδίστρια με έδρα της το Λονδίνο, θα ανέβει στη σκηνή της Βιέννης για να ερμηνεύσει ένα τραγούδι που επρόκειτο να κυκλοφορήσει επίσημα αργότερα, ενώ η επιλογή της έγινε από το αντίστοιχο κυπριακό ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

{https://www.instagram.com/p/DQt0tFwgohQ/}