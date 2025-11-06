Η Μαγδαληνή αντιμέτωπη με τους Σκλαβοδήμους . «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!

Με συναρπαστικές εξελίξεις, νέες ίντριγκες και δυνατές αποκαλύψεις έρχεται απόψε στις 22:30 η αγαπημένη αισθηματική σειρά του Alpha «Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Η Μελισσάνθη περιθάλπει την Χλόη μετά την προδοσία του Μηνά, η Ιουλία έρχεται σε σύγκρουση με τον Φωκά μετά από σπόντες της Ευανθίας, η Ασπασία καυγαδίζει πολύ άσχημα με τον Σταύρο, η Πολυξένη αρχίζει κι έχει αισθήματα για τον Έκτορα και η Μαγδαληνή γνωρίζει τον πατέρα του Οδυσσέα, τον περιβόητο Ιάκωβο Σκλαβοδήμο.

«Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγάλωσαν σε έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού, γεμάτος όνειρα και προσμονή.

Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αποχωρίζονται τη θαλπωρή της μητέρας τους, Θεοδώρας, και φεύγουν από το πατρικό τους, οδηγούμενες από τη λαχτάρα να αγγίξουν τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα.

Όμως, η μοίρα δεν παύει να υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που φλογίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν ανατρέπουν οτιδήποτε έχουν φανταστεί.

Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές. Και κάπου εκεί, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι παραμένει μια σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων, περιμένοντας τη στιγμή που θα τις φέρει ξανά κοντά, αντιμέτωπες με το παρελθόν και τις επιλογές τους.

«Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»: Τι θα δούμε απόψε στις 22:30

14ο Επεισόδιο

Ο Απόστολος παρεξηγείται με τον Χρήστο, ενώ η Χλόη, προδομένη απ’ τον Μηνά, ζητά καταφύγιο στους Φατούρους.

Η Ευανθία βάζει φιτιλιές στο ζευγάρι για το θέμα του παιδιού, με αποτέλεσμα η Ιουλία, να τσακώνεται πολύ άσχημα με τον Φωκά.

Η Ασπασία καυγαδίζει με τον Σταύρο, ο οποίος γίνεται επιθετικός και κατακλεισμένος από τύψεις την προτρέπει, να επιστρέψει στο τραγούδι. Η αινιγματική μορφή του Έκτορα φέρνει αναστάτωση στο μπουλούκι και η Μάρθα ανησυχεί, ότι η βοήθεια του στην προετοιμασία της Πολυξένης, θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα.

{https://www.youtube.com/watch?v=-AJMH867H4Q}

Μια τυχαία συνάντηση γίνεται αφορμή, για να γνωριστεί η Μαγδαληνή με τον πατέρα του Οδυσσέα, Ιάκωβο Σκλαβοδήμο.

Ο Χρήστος πιάνει «στα πράσα» την Τέτη και τον Απόστολο.

{https://www.youtube.com/watch?v=j21AcLX2abo}

Ο Σταύρος έξαλλος τσακώνεται με την Ασπασία.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZQQe_pm2msc}

Ο Φωκάς έρχεται σε σύγκρουση με την Ευανθία.

{https://www.youtube.com/watch?v=3uk7zh4Za24}

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!