Τα φώτα θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου για το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη.

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από τη στιγμή που η μητέρα της Αγγελικής Νικολούλη έφυγε από τη ζωή, ενώ σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η πολυαγαπημένη εκπομπή «Φως στο Τούνελ», δεν θα μεταδοθεί αυτή την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου.

Η διακεκριμένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, με λόγια αγάπης αποχαιρέτησε τη μητέρα της, με μία ιδιαίτερα συγκινητική δημοσίευση και αφιέρωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρ’ όλα αυτά, η Αγγελική Νικολούλη, μένει πιστή στο καθήκον της και αναγνωρίζει την αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο – τόσο σχετικά με τις δύσκολες ώρες που βιώνει – όσο και αναφορικά με την επιτυχημένη εκπομπή.

Στο σήμερα λοιπόν, η ίδια, ανήρτησε ένα μακροσκελές κείμενο, μέσω του οποίου εκφράζει την αγάπη της και ένα μεγάλο «ευχαριστώ» προς όλους όσους στάθηκαν στο πλευρό της, όλα αυτά τα χρόνια και ειδικότερα την τελευταία εβδομάδα που βιώνει το πένθος.

Μέσα από σχετική ανάρτηση από το λογαριασμό της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», η εγκεκριμένη δημοσιογράφος, επέλεξε να «απολογηθεί» για την αυριανή της απουσία από το καθιερωμένο ραντεβού, ενώ παράλληλα ευχαριστεί τους τηλεθεατές της και επιβεβαιώνει την αντάμωση για την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου:

«Φίλοι μου, Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς, που σταθήκατε διακριτικά δίπλα μου αυτές τις δύσκολες ημέρες.

Η απώλεια της μητέρας μου άφησε ένα μεγάλο κενό, όμως η αγάπη και η στήριξη που δέχτηκα από τόσους ανθρώπους, γνωστούς και άγνωστους, έγιναν ένα απαλό φως μες στο σκοτάδι του πόνου.

Σας ευχαριστώ για τα εκατοντάδες μηνύματα, τα λόγια αγάπης και στήριξης, τις προσευχές σας. Κάθε λέξη, κάθε κίνηση συμπαράστασης είχε για μένα βαθιά σημασία.

Η μητέρα μου υπήρξε πηγή δύναμης και πίστης. Με τη δική σας παρουσία, ένιωσα πως η αγάπη της εξακολουθεί να υπάρχει, μέσα από εσάς.

Ζητώ την κατανόηση σας γιατί το «Τούνελ» δεν θα προβληθεί αυτή την εβδομάδα. Τα φώτα θα τα ανάψουμε πάλι την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, με νέες υποθέσεις και έρευνες.

Σας ευχαριστώ όλους, με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη,

Αγγελική».

