Την κούρσα τηλεθέασης οδήγησε για ακόμη μία φορά ο «Άγιος Έρωτας» του Alpha, που σκαρφάλωσε στην κορυφή με 17,8% στο δυναμικό κοινό και 21,3% στο γενικό σύνολο, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του.

Δεύτερο, αλλά με πολύ καλή επίδοση, ήρθε «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», φτάνοντας το 14%, ενώ το MEGA βρήκε στήριγμα στο ποδόσφαιρο του Champions League (Κλαμπ Μπρυζ – Μπαρτσελόνα), το οποίο σημείωσε 13,1% στο δυναμικό κοινό και 16,8% στο γενικό.

Ανάμεσα στα προγράμματα της βραδιάς ξεχώρισε η πρεμιέρα της σειράς Τότε και Τώρα στον ΣΚΑΪ, με την Έλενα Χαραλαμπούδη και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Η κωμωδία φαίνεται πως κέρδισε τους τηλεθεατές από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, σημειώνοντας 13,6% στο δυναμικό κοινό και σχεδόν 10% στο γενικό σύνολο. Κάθε Τετάρτη στις 21:00 ο ΣΚΑΪ έχει νέο επεισόδιο Τότε και Τώρα.

Από το ΤΟΤΕ, που είναι τα ‘90s, έρχονται οι «βασιλιάδες της νοσταλγίας», με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα να υποδύεται τον Τάκη και την Έλενα Χαραλαμπούδη, τη Σούλα. Ο Τάκης είναι αυθεντικός, λαϊκός τύπος, κάνει χοντροκομμένα αστεία αλλά πάνω απ’ όλα είναι άνθρωπος με καρδιά. Η Σούλα είναι μια δυναμική γυναίκα που λέει πάντα αυτό που σκέφτεται, είναι η ψυχή του σπιτιού, σχολιάζει δυνατά τους πάντες αλλά ταυτόχρονα είναι τρυφερή και αγαπάει βαθιά.

Στο ΤΩΡΑ, που είναι το 2025, βλέπουμε το «ζευγάρι της διπλανής πόρτας», τη Βαλέρια και τον Σπύρο. Η Βαλέρια είναι το απόλυτο παιδί της εποχής της: οργανωμένη, πρακτική και συνειδητοποιημένη. Είναι ο τύπος που επιδιώκει την τάξη, αλλά καταλήγει να ζει μέσα σε πανικό. Ο Σπύρος, από την άλλη, είναι ένα ευγενικό, αποστειρωμένο παιδί και ρομαντικός – ένα μείγμα αμηχανίας, αυτοσυγκράτησης και μόνιμης υπερανάλυσης. Είναι τόσο «άβολος», που τελικά γίνεται τέλειος.