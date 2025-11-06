«Πρωταγωνιστές» με τον Σταύρο Θεοδωράκη, απόψε στις 23:50. Μπορεί μία καρδιά να νικήσει τον θάνατο;

Οι «Πρωταγωνιστές» είναι αφιερωμένοι στους ανθρώπους που χαρίζουν ζωή. Και παίρνουν την πρωτοβουλία να «ενώσουν» δυο γυναίκες που ενώ η μια μνημόνευε και ευγνωμονούσε την άλλη, δεν τολμούσαν να συναντηθούν.

Πρόκειται για την Δέσποινα που έχασε τον 16χρονο γιο της, Γιάννη, σε τροχαίο στη Σύρο και την Αναστασία που πήρε την καρδιά του αγοριού και μπόρεσε έτσι να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Η Δέσποινα Καρατζένη και η Αναστασία Πουλημένου, συναντώνται για πρώτη φορά στη Σύρο, χωρίς να μπορούν να κρύψουν την συγκίνησή τους για αυτό που πλέον τις ενώνει και θα τις ενώνει για πάντα: Την καρδιά του Γιάννη.

Ο Σταύρος Θεοδωράκης συναντά και μια άλλη ηρωίδα μάνα, την Βούλα. Ο γιός της Ντίνος, χάθηκε ξαφνικά, μέσα σε λίγες μέρες, στα 15 του από μια σπάνια ασθένεια.

Και η Βούλα Κολιοπούλου αποφάσισε, μαζί με τον άντρα της, να χαρίσουν ό,τι μπορούσε να μεταμοσχευτεί, καθιστώντας έτσι τον Ντίνο τον νεότερο πανδότη στην Ελλάδα, αφού έδωσε ζωή σε άλλους επτά συνανθρώπους μας.

Ο Αποστόλης Καπετάνος, που πήρε την καρδιά του Ντίνου, αφηγείται στους «Πρωταγωνιστές» τις στιγμές που περνάει πια με την «νέα του οικογένεια», την οικογένεια της Βούλας.

Οι κάμερες των «Πρωταγωνιστών» μπαίνουν στα χειρουργεία του «Ωνάσειου» - του μεγαλύτερου εξειδικευμένου κέντρου καρδιοχειρουργικής στην νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η καρδιολόγος, Αγγελική Γκουζιούτα -έχοντας εμπειρία σε πάνω από 250 μεταμοσχεύσεις καρδιάς στο «Ωνάσειο»- απαντά σε όλες τις ερωτήσεις του Σταύρου Θεοδωράκη τόσο για τα κριτήρια που καθορίζουν ποιος καρδιοπαθής θα πάρει το πολύτιμο μόσχευμα, όσο και για το προσδόκιμο ζωής των μεταμοσχευμένων.

