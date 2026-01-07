Την Πέμπτη οι αποφάσεις του ΔΣ του ΣΑΤΑ – Τι εισηγείται ο Λυμπερόπουλος.

Το μεσημέρι της Πέμπτης αναμένεται να αποφασίσει το ΔΣ του ΣΑΤΑ για τους χρόνους πραγματοποίησης της απεργίας διαρκείας των ΤΑΞΙ, η οποία έχει προαναγγελθεί πριν από το τέλος του έτους.

Η εισήγηση του προέδρου του ΣΑΤΑ, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, είναι από την επόμενη Τρίτη να ξεκινήσουν 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες.

Η αρχική σκέψη του Θ. Λυμπερόπουλου ήταν οι απεργίες να ξεκινήσουν στις 20 Ιανουαρίου, αλλά οι «σκληροί» του κλάδου πίεσαν για νωρίτερα.

Να δούμε τώρα τόσο τις αντοχές της κυβέρνησης όσο και τις αντοχές του κλάδου των αυτοκινητιστών ΤΑΞΙ…

Β.Σκ.