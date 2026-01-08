«Οι μαθητές που φοιτούν σήμερα στις τελευταίες τάξεις θα εισαχθούν στα Πανεπιστήμια με το ισχύον σύστημα των Πανελληνίων» διαβεβαίωσε η υπουργός Παιδείας.

Με σημερινές της δηλώσεις η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη διαβεβαίωσε για την συνέχιση της διαδικασίας των Πανελληνίων τουλάχιστον μέχρι την επόμενη χρονιά ενώ όπως όλα δείχνουν η συνέχεια του θεσμού θα κριθεί από το μέτωπο του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο.

Ειδικότερα, σε συνέντευξή της στο ΣΚΑΙ η υπουργός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι το σύστημα των Πανελληνίων παραμένει αμετάβλητο έως και το 2027 τονίζοντας ότι «οι Πανελλαδικές δεν καταργούνται. Οι μαθητές που φοιτούν σήμερα στις τελευταίες τάξεις θα εισαχθούν στα Πανεπιστήμια με το ισχύον σύστημα». Βέβαια δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι σαφής πρόθεση είναι να υπάρξει πλήρης αναδιαμόρφωση του τοπίου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ώστε να σταματήσει ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του Λυκείου ως προθάλαμος του Πανεπιστημίου. Προς επίρρωση αυτού υπερθεμάτισε στην ανάγκη να αναβαθμιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία και εξέφρασε την πρόθεση να προσμετράται η συνολική πορεία των μαθητών και στις τρεις τάξεις του Λυκείου.

Για να επιτευχθεί αυτό το σημαντικό ορόσημο κομβικό ρόλο θα παίξει ο διακομματικός διάλογος που θα ανοίξει το προσεχές διάστημα με αντικείμενο το Εθνικό Απολυτήριο. Η υπουργός ανέφερε ότι «θα ανοίξει ένας ευρύς δημόσιος διάλογος στον οποίο θα τεθούν όλα τα ζητήματα και θα καλύψει το σύνολο της εκπαίδευσης από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο και τελικό στόχο να σταματήσει το Λύκειο να είναι αποκλειστικά ένας «προθάλαμος εξετάσεων». Σε κάθε περίπτωση όπως υπογράμμισε δεν τίθεται ζήτημα αιφνιδιαστικών αλλαγών, δίνοντας έμφαση στη σταθερότητα και την ασφάλεια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού για μαθητές και οικογένειες.

Με το βλέμμα στραμμένο στο Εθνικό Απολυτήριο

Το Εθνικό Απολυτήριο αποτελεί προτεραιότητα για την ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ με τις πρώτες αλλαγές να εστιάζουν στο πώς θα αναβαθμιστεί ουσιαστικά και αποτελεσματικά ο ρόλος του Λυκείου, ώστε να πάψει να λειτουργεί αποκλειστικά ως μηχανισμός προετοιμασίας εξετάσεων και να ενισχυθεί η ουσιαστική μάθηση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η υπουργός επενδύει πολλά στις προωθούμενες αλλαγές στην εκπαίδευση με αιχμή του δόρατος το Εθνικό Απολυτήριο και στόχο το σχολείο του 2040. Όπως εξάλλου δήλωσε και πρόσφατα ο εθνικός διάλογος για την Παιδεία αποσκοπεί σε ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και δίκαιο εθνικό απολυτήριο.

«Ενα απολυτήριο με σαφείς κανόνες, πλήρη διαφάνεια και πραγματική ισοτιμία, ώστε το Λύκειο να ανακτήσει τον παιδαγωγικό και μορφωτικό του ρόλο ως κεντρικός πυλώνας της εκπαιδευτικής διαδρομής. Ο διάλογος αυτός θα είναι ανοιχτός, τεκμηριωμένος και με θεσμικές εγγυήσεις δημόσιας λογοδοσίας. Θα μας επιτρέψει να αναγνωρίσουμε με ειλικρίνεια όσα δεν απέδωσαν, να ενισχύσουμε όσα λειτούργησαν και να καταλήξουμε σε έναν κοινά αποδεκτό πυρήνα ποιότητας στην Εκπαίδευση. Εναν πυρήνα που δεν θα εξαρτάται από πολιτικούς κύκλους ή κυβερνητικές εναλλαγές. Διότι η Παιδεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πρόσκαιρη πολιτική επιλογή. Είναι εθνικό στοίχημα και μακροπρόθεσμη επένδυση στο μέλλον της χώρας» έχει δηλώσει δίνοντας το στίγμα των προθέσεων της.

Οι εξελίξεις θα κρίνουν πώς θα αποτιμηθεί το σχέδιο για το Εθνικό Απολυτήριο όμως όπως τονίζεται από το ΥΠΑΙΘΑ όλες οι συζητήσεις θα εξελιχθούν σταδιακά ώστε οι όποιες αλλαγές να εφαρμοστούν με διακομματική συνεννόηση σε επαρκή χρονικό ορίζοντα.

