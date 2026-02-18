Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Λευκάδας, συνελήφθη 17χρονος και ο πατέρας του.

Επεισόδιο βίας σημειώθηκε στη Λευκάδα, όταν μαθητές Λυκείου και η συνοδός καθηγήτριά τους δέχθηκαν επίθεση έξω από γυμναστήριο της πόλης, μετά την ολοκλήρωση αγώνα στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος βόλει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kerkyrasimera.gr, η ένταση προκλήθηκε έπειτα από σύντομη λεκτική αντιπαράθεση, με αποτέλεσμα ομάδα ανηλίκων να επιτεθεί στους μαθητές. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις μαθητές, οι οποίοι υπέστησαν εκδορές, ενώ χτυπήματα δέχθηκε και η καθηγήτριά τους στην προσπάθειά της να τους προστατεύσει. Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών καθώς δέχθηκε χτύπημα στο μάτι και αποχώρησε λίγο αργότερα, καθώς η κατάσταση της υγείας της δεν ενέπνεε ανησυχία.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και προχώρησε στη σύλληψη ενός 17χρονου στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία με βάση τη νομοθεσία περί βίας σε σχολικές αθλητικές διοργανώσεις, ενώ οι αρχές αναζητούν και άλλα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgi29brwyc9d?integrationId=40599y14juihe6ly}