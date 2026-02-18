Αντίθετα με τον Τζέιμς Κάμερον που συγκινήθηκε βλέποντας δύο φορές το Άμνετ, ο Ίαν ΜακΚέλεν δεν δηλώνει φαν της ταινίας και εξηγεί τον λόγο.

O ηθοποιός Ίαν ΜακΚέλεν δεν φαίνεται να συμφωνεί με τα διθυραμβικά σχόλια που έχουν γραφτεί και ειπωθεί για το Hamnet (Άμνετ), τη νέα ταινία της Κλόι Ζάο.

Όσοι δεν έχετε δει την ταινία - η οποία εδώ και εβδομάδες βρίσκεται δεύτερη στο Top 10 του ελληνικού box office- επικεντρώνεται στη θλίψη του Γουίλιαμ Σαίξπηρ και της συζύγου του Άγκνες για τον θάνατο του γιου τους Άμνετ, εξερευνώντας πώς η εμπειρία αυτή μπορεί να ενέπνευσε τον θρυλικό θεατρικό συγγραφέα να γράψει τον Άμλετ.

Από την κυκλοφορία της στις κινηματογραφικές αίθουσες τον περασμένο μήνα, η ταινία έχει λάβει εγκωμιαστικές κριτικές και είναι μία από τις κορυφαίες ταινίες στα φετινά Όσκαρ – υποψήφια για Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Διασκευασμένο Σενάριο, Κάστινγκ, Κοστούμια, Σχεδιασμό Παραγωγής, Πρωτότυπη Μουσική, και Καλύτερη Ηθοποιό για την Τζέσι Μπάκλεϊ στο ρόλο της Αν.

Ωστόσο, υπάρχει ένα άτομο που δεν συμμερίζεται την ίδια άποψη, και αυτό δεν είναι άλλος από τον βετεράνο ηθοποιό Σερ Ίαν ΜακΚέλεν.

Σε μια νέα συνέντευξη στους The Times, ο ηθοποιός δήλωσε ότι δεν πείστηκε όσο πολλοί άλλοι από την ταινία και σχολίασε ότι η υπόθεση δεν ήταν ρεαλιστική.

«Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς», είπε. «Δεν ενδιαφέρομαι πολύ να προσπαθήσω να καταλάβω από πού προήλθε η φαντασία του Σαίξπηρ, αλλά σίγουρα δεν προήλθε μόνο από την οικογενειακή ζωή», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, πρότεινε ότι αυτό που τον ενοχλούσε περισσότερο (και άρα διαφωνούσε) ήταν η «ιδέα» ότι η γυναίκα του Σαίξπηρ, η «Άν Χάθαγουεϊ, δεν είχε δει ποτέ θεατρικό έργο πριν».

«Είναι απίθανο, αν σκεφτείς τι επάγγελμα έκανε. Και δεν φαίνεται να ξέρει τι είναι ένα θεατρικό έργο! Πολύ αμφιβάλλω», ανέφερε. Νομίζω ότι υπάρχουν μερικές αμφιβολίες πιθανότητας.

Παρά τα προβλήματα που είδε με την πλοκή, ο ΜακΚέλεν συνέχισε λέγοντας πως ήταν σίγουρος ότι τη ταινία θα τα πήγαινε καλά στα επερχόμενα βραβεία λόγω του θέματος, προσθέτοντας πως παρόμοιες ταινίες για τον Σαίξπηρ είχαν καλή απόδοση παρά τα στοιχεία που θεωρεί μη ρεαλιστικά.

«Καθώς το Hamnet τρέχει προς τη γραμμή τερματισμού όσον αφορά τα Όσκαρ, είναι πιθανό να επαναλάβει την επιτυχία του Shakespeare in Love, το οποίο είχε παράξενες απόψεις για το πώς ανεβαίνουν τα θεατρικά έργα», εξήγησε. «Αλλά τότε ο Σαίξπηρ ήταν ίσως το πιο διάσημο πρόσωπο που έζησε ποτέ, οπότε φυσικά υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για το πώς έμοιαζε, ποια ήταν η σχέση του με την οικογένειά του».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ίαν ΜακΚέλεν γνωρίζει καλά το έργο του Σαίξπηρ, καθώς κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει ερμηνεύσει διάφορους ρόλους του στο θέατρο και στην οθόνη.