Το νέο τρέιλερ του «Άγιου Έρωτα», υπόσχεται μια ακόμα πιο δυνατή συνέχεια της ιστορίας, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
Ο φονικός σεισμός που χτύπησε τη Στέρνα αφήνει πίσω του βαριές απώλειες και μεγάλες υλικές καταστροφές.
Ο πατήρ Νικόλαος σώζει τη μικρή Ελευθερία, όμως η Πόπη και ο Γιάννος δε φαίνεται να τα καταφέρνουν.
Ο Παύλος παθαίνει καρδιακή προσβολή και η ζωή του θα κριθεί από μια απόφαση της Θάλειας.
Ο Κλεάνθης στην προσπάθειά του να σώσει τον Χάρη τραυματίζεται βαριά και χαροπαλεύει. Ο Χάρης τον μεταφέρει στο νοσοκομείο και κάνει τα πάντα για να τον σώσει.
Το παιδί της Ρίτας γεννιέται χάρη στην αυτοθυσία της Χριστίνας… η οποία καταφέρνει να σώσει και τη διευθύντρια των φυλακών.
Η Σοφία μόνη μέσα στο κρατητήριο αρχίζει να χάνει το μυαλό της. Η Αγγέλα δραπετεύει μαζί με άλλες κρατούμενες και αλλάζει ζωή.
Ο σεισμός φέρνει τα πάνω κάτω στη μικρή πόλη. Όλοι οι ήρωες καλούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα -που περικλείει σημαντικές απώλειες- και πρέπει να βρουν το κουράγιο να συνεχίσουν.
Την ίδια στιγμή, νέα πρόσωπα κάνουν την εμφάνισή τους, κουβαλώντας τα δικά τους μυστικά και οι εξελίξεις που ακολουθούν είναι απρόβλεπτες.
{https://www.youtube.com/watch?v=PE21joIVRck}