Η μάχη με την επιλόχειο κατάθλιψη.

Η Ελένη Πετρουλάκη μίλησε με ειλικρίνεια για την συγκινητική και γεμάτη προκλήσεις πορεία της προς τη μητρότητα, στο podcast «Legit» με τη Δάφνη Καραβοκύρη.

Η γνωστή γυμνάστρια άνοιξε την καρδιά της, περιγράφοντας τις δυσκολίες, τις απογοητεύσεις, αλλά και την αστείρευτη πίστη που την βοήθησε να πραγματοποιήσει το όνειρό της.

«Οκτώμισι χρόνια προσπαθούσα να γίνω μητέρα – Έκανα 13 εξωσωματικές»

«Από τα 24 μου, όταν γνώρισα τον Ίλια, ήθελα να κάνω παιδιά. Το όνειρό μου ήταν να δημιουργήσω τη δική μου οικογένεια — δεν είχα φανταστεί ότι θα κάνω τόσα παιδιά. Στα 32 απέκτησα το πρώτο μου παιδί. Κάθε γυναίκα που περνά αυτή τη διαδικασία ξέρει πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος», ανέφερε η Ελένη Πετρουλάκη.

Η ίδια αποκάλυψε ότι χρειάστηκαν οκτώμισι χρόνια και 13 εξωσωματικές για να κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί. «Ήμουν πολύ επίμονη. Οι γιατροί μου έλεγαν να αφήσω τον χρόνο να περάσει, αλλά εγώ δεν τα παράτησα. Ο Ίλια ήταν πάντα δίπλα μου, με στήριζε. Η πίστη μου ότι θα τα καταφέρω δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες», εξομολογήθηκε.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση περιέγραψε τις ψυχολογικές δυσκολίες που βίωσε μετά από αποτυχημένες προσπάθειες: «Σε μια αποτυχημένη προσπάθεια είχα τρεις μέρες κατάθλιψη. Δεν έβγαινα από το σπίτι, έκλαιγα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Νιώθεις πως χάνεται η ζωή σου».

Η μάχη με την επιλόχειο κατάθλιψη – «Σκέφτηκα αστραπιαία να βάλω τέλος στη ζωή μου»

Η περίοδος που ήρθε αντιμέτωπη με την επιλόχειο κατάθλιψη ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Η γυμνάστρια αποκάλυψε πως πέρασε από το μυαλό της η σκέψη να βάλει τέλος στη ζωή της, αλλά το μόνο που την κράτησε ήταν η επιθυμία να μην αφήσει τα παιδιά της χωρίς μητέρα.

«Το μόνο που μου έδινε κουράγιο ήταν ότι δεν πρέπει να αφήσω ορφανά αυτά τα παιδιά. Σου έρχονται συναισθήματα που δεν μπορείς να διαχειριστείς, όπως η σκέψη να δώσεις τέλος στη ζωή σου. Το σκέφτηκα στιγμιαία, αλλά αυτά τα συναισθήματα περνούν», εξήγησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Legit».

Η Ελένη στάθηκε ιδιαίτερα στη βοήθεια της μητέρας της, η οποία αποτέλεσε στήριγμα στις πιο δύσκολες στιγμές: «Είναι πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι, χρειάζεται απίστευτη ψυχολογική υποστήριξη. Ευτυχώς, είχα τη μαμά μου δίπλα μου. Χωρίς εκείνη, δεν ξέρω τι θα έκανα. Θέλεις έναν άνθρωπο δικό σου, που να εμπιστεύεσαι απόλυτα, για να μοιράζεσαι τα συναισθήματα και να περάσεις αυτόν τον κυκεώνα ανώδυνα».

{https://www.youtube.com/watch?v=3FIEhQuT014 }

Στις δύσκολες στιγμές, σωτήρια αποδείχθηκε η άσκηση, που για εκείνη αποτελεί πηγή ζωής: «Ήταν το πιο βαθύ σκοτάδι που έχω περάσει και κράτησε περίπου δυόμιση μήνες. Σιγά σιγά βγήκα από αυτό. Η άσκηση με βοήθησε πολύ. Για μένα είναι πηγή ζωής, δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια. Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμη η νοοτροπία ότι το σώμα πρέπει να κινείται».

Σήμερα, έχοντας δημιουργήσει την οικογένεια που τόσο ονειρευόταν, η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει μήνυμα δύναμης και ελπίδας σε όλες τις γυναίκες που προσπαθούν να γίνουν μητέρες: να μην τα παρατάνε, να πιστεύουν στον εαυτό τους και να κρατούν ζωντανή τη φλόγα της ελπίδας, όσο δύσκολος κι αν είναι ο δρόμος.