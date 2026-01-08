«Πράσινο φως» δόθηκε από την ΔΥΠΑ για τα προγράμματα κατάρτισης που αφορούν δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Ξεκινά η υποβολή προγραμμάτων κατάρτισης και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση για ανέργους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Από σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ξεκινά η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από παρόχους κατάρτισης, ενταγμένους στο Μητρώο Επιλέξιμων Παρόχων Επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) της ΔΥΠΑ, για την κατάθεση προγραμμάτων στο πλαίσιο του «Προγράμματος ενεργητικών πολιτικών για ανέργους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Η υποβολή πραγματοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του προγράμματος, στον σύνδεσμο: https://eee.dypa.gov.gr/

Οι πάροχοι κατάρτισης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν έως δύο προγράμματα:

• ένα σχετικό με επαγγέλματα γραφείου και

• ένα σχετικό με πωλήσεις

σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης.

Τα προγράμματα μπορούν να υλοποιηθούν, πέραν της δια ζώσης κατάρτισης, και με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και τη συμμετοχή των ωφελούμενων.

Το πρόγραμμα ΣΕΚ υλοποιείται μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (Training Vouchers) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Περιλαμβάνει 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως τα επαγγέλματα γραφείου και οι πωλήσεις, και ακολουθείται από πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω επιταγών πιστοποίησης (Certification Vouchers).

Τα προγράμματα που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από επιτροπή της ΔΥΠΑ. Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν για τα εγκεκριμένα προγράμματα και θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ.

Η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραμένει ανοιχτή έως Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 23:59.