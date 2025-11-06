Συγκινεί η Μελίνα Ασλανίδου.

Στην Μαρία Ηλιάκη και στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς- νωρίς» μίλησε η ερμηνεύτρια, Μελίνα Ασλανίδου, όπου και άνοιξε την καρδιά της, παραχωρώντας μία συγκινητική συνέντευξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στον αέρα της εκπομπής, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια, αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική της πορεία, την οικογένειά της και φυσικά στην απώλεια του αδερφού της, ο οποίος έφυγε σε νεαρή ηλικία, γεγονός που την στιγμάτισε στη ζωή της.

Η βαθιά εξομολόγηση της Μελίνας Ασλανίδου για τον αδερφό της – Οσα ανέφερε για την καριέρα της

Αρχικά λοιπόν, η ερμηνεύτρια, μίλησε για τα νέα της επαγγελματικά βήματα, δηλώνοντας ευτυχισμένη και χαρούμενη για τις φετινές της συνεργασίες. Εν συνεχεία, με αφορμή αυτή την συζήτηση οι δύο γυναίκες μίλησαν για τις σπουδές και τη μουσική στη ζωή της ερμηνεύτριας, με τη Μελίνα Ασλανίδου να δηλώνει αρχικά:

«Σπούδασα βοηθός μικροβιολόγου. Ήταν πολύ σημαντική απόφαση για εμένα να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά αγαπούσα, γιατί ήξερα από 4 χρονών ότι αγαπώ τη μουσική και το τραγούδι», ανέφερε και συνέχισε μιλώντας για την μουσική της πορεία:

«Τραγουδούσα τα «Τσίλικα» της Χαρούλας Αλεξίου. Έπρεπε, όμως, με κάποιον τρόπο να φύγω από το σπίτι, για να κυνηγήσω το όνειρό μου με τον τρόπο που θέλω εγώ. Έτσι πέρασα βοηθός μικροβιολόγου. Αν έλεγα στους γονείς μου ότι θα πάω στο ωδείο, θα μου έλεγαν ότι «δεν πας πουθενά, θα κάτσεις να προσέχεις την γιαγιά και τον παππού». Ήταν αυστηροί. Ο μπαμπάς ήταν πιο αυστηρός. Επειδή είχα έντονο σεβασμό για τους γονείς μου, δεν θα άφηνα τον θυμό μου να υπερισχύσει. Θα έκανα αυτό που ήθελαν εκείνοι».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Τραγουδούσα όλη την ημέρα στο καφέ που δούλευα ως σερβιτόρα και ένας φίλος μου πρότεινε να πάω να δουλέψω σε ένα ρεμπετάδικο της Θεσσαλονίκης, στο «Αβγό του Κόκορα». Έτσι πήγα και έτσι ξεκίνησα. Είχαν έρθει να με ακούσουν όλοι… ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Γιάννης Κότσιρας, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Μελίνα Καννά, ο Τζίμης Πανούσης. Πήγαινε από στόμα σε στόμα».

Σε δεύτερο χρόνο, θυμούμενη σπουδαίους καλλιτέχνες, ανέφερε: «Στην αρχή δεν καταλάβαινα πόσο ξεχωριστή είναι η χροιά της φωνής μου. Η Δήμητρα Γαλάνη μου το είχε πει. εγώ δεν καταλάβαινα τι δώρο κουβαλάω. Η Μαρινέλλα είχε έρθει στην πρεμιέρα, στο καμαρίνι και μου είχε πει «μικρή, έχεις ωραία φωνή, αλλά δεν θα κοιτάς τα πόδια σου όταν τραγουδάς». Ντρεπόμουν!».

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση, η Μελίνα Ασλανίδου, εμφανώς συγκινημένη, μίλησε για την μητέρα της άλλα και την απώλεια του αδερφού της που την έχει στιγματίσει στη ζωή της και έχει μάθει να μεγαλώνει με αυτήν: «Η μαμά μου είναι μία γυναίκα δυνατή, με πάρα πολύ χιούμορ. Μοιάζουμε! Είναι έξω καρδιά, κοινωνικός άνθρωπος. Κάνει παρέα με νεότερα κορίτσια, κάνει εκδρομές, προσέχει την γιαγιά, είναι καλός άνθρωπος!».

«Σε πολύ μικρή ηλικία έχασα νέα παιδιά. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να το «χωνέψει». Μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Ένα ζωντανό παιδί 2 μέτρα που σφύζει από υγεία, ξαφνικά δεν υπάρχει, δεν θα ξαναμπεί στο σπίτι. Είναι πολύ βαρύ! Περνάς από μεγάλη διαδικασία. Είναι ένα πολύ δυνατό μάθημα για να συνειδητοποιήσεις ότι μπορεί να συμβεί σε όλους μας και ότι η ζωή είναι όντως πολύ μικρή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de1gtq3bwh09?integrationId=40599y14juihe6ly}