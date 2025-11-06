Η συγκλονιστική συνέχεια από την αγαπημένη σειρά «Να μ’ αγαπάς», έρχεται απόψε, 6 Νοεμβρίου, στον Alpha.
Ο Θεόφιλος αποφασίζει να στείλει την Εβίτα στην Ιταλία…
Η Σοφία επιμένει στον εκβιασμό της για το σπίτι.
Ο Θεόφιλος αναγκάζεται να της υποσχεθεί ότι θα της δώσει χρήματα. Η Άννα ακούει τον καυγά και οι υποψίες της μεγαλώνουν.
Η Ζωή αγωνίζεται να κρατήσει κλειστούς τους ασκούς του Αιόλου και η Νικαίτη εκπονεί σχέδιο για την απομάκρυνση των διδύμων απ’ το σπίτι..
{https://www.youtube.com/watch?v=TxuVQgsaInw}
Η Εβίτα δημιουργεί πάλι προβλήματα και αποφασίζουν να την στείλουν στην Ιταλία.
Ο Άγγελος παρουσιάζει στην οικογένεια Καλλιγά τον άνθρωπό του που επιτέθηκε στο σπίτι τους και εκείνοι τσιμπάνε το δόλωμα, παρά τις επιφυλάξεις του Ορφέα.
Ο Ορφέας και η Φωτεινή αρχίζουν να φαντάζονται ένα κοινό μέλλον. Ο Λευτέρης και η Άννα ταξιδεύουν στην Αθήνα όπου εκείνη ζητά να μάθει από το νονό της την αλήθεια για το παρελθόν.
Η Εβίτα με την εριστική συμπεριφορά της απέναντι στον Λευτέρη και στη Φωτεινή δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση…
{https://www.youtube.com/watch?v=RyEvl9aK2d4}
«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00.