«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00

Η συγκλονιστική συνέχεια από την αγαπημένη σειρά «Να μ’ αγαπάς», έρχεται απόψε, 6 Νοεμβρίου, στον Alpha.

Ο Θεόφιλος αποφασίζει να στείλει την Εβίτα στην Ιταλία…

Η Σοφία επιμένει στον εκβιασμό της για το σπίτι.

Ο Θεόφιλος αναγκάζεται να της υποσχεθεί ότι θα της δώσει χρήματα. Η Άννα ακούει τον καυγά και οι υποψίες της μεγαλώνουν.

Η Ζωή αγωνίζεται να κρατήσει κλειστούς τους ασκούς του Αιόλου και η Νικαίτη εκπονεί σχέδιο για την απομάκρυνση των διδύμων απ’ το σπίτι..

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=TxuVQgsaInw}

Η Εβίτα δημιουργεί πάλι προβλήματα και αποφασίζουν να την στείλουν στην Ιταλία.

Ο Άγγελος παρουσιάζει στην οικογένεια Καλλιγά τον άνθρωπό του που επιτέθηκε στο σπίτι τους και εκείνοι τσιμπάνε το δόλωμα, παρά τις επιφυλάξεις του Ορφέα.

Ο Ορφέας και η Φωτεινή αρχίζουν να φαντάζονται ένα κοινό μέλλον. Ο Λευτέρης και η Άννα ταξιδεύουν στην Αθήνα όπου εκείνη ζητά να μάθει από το νονό της την αλήθεια για το παρελθόν.

Η Εβίτα με την εριστική συμπεριφορά της απέναντι στον Λευτέρη και στη Φωτεινή δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση…

{https://www.youtube.com/watch?v=RyEvl9aK2d4}

«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00.