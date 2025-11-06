Μια από τις πιο εντυπωσιακές και τεχνικά απαιτητικές σκηνές της σειράς, θα παρακολουθήσουν απόψε οι τηλεθεατές του «Άγιου Έρωτα».
Το σπίτι της Ολυμπίας Καραντωνάκη τυλίγεται στις φλόγες, και η ατμόσφαιρα θυμίζει κινηματογραφικό θρίλερ. Ένα κομβικό σημείο για την εξέλιξη της ιστορίας, όπου οι σχέσεις δοκιμάζονται και τα συναισθήματα ξεπερνούν κάθε όριο…
«Άγιος Έρωτας»: Όσα θα δούμε απόψε
Η Χριστίνα αποκαλύπτει στον Παύλο την απιστία της Σοφίας με τον Τάσο και τη χρησιμοποιεί για να τον εκβιάσει, ώστε να της πει πού είναι θαμμένος ο Βλάσης.
Ο Αργύρης εξηγεί τα πάντα στον Κλεάνθη και τη Σμαρώ για το πώς κατάφεραν να πάρουν την Ελευθερία, ενώ η Χλόη αποκοιμιέται δίπλα στην κόρη της.
Ο Πέτρος θυμώνει μόλις το μαθαίνει και συγκρούεται με τη Χλόη, η οποία του ζητά, για χάρη της κόρης της, να συγκατοικήσει για λίγο καιρό με τον Αργύρη.
Η Σοφία παριστάνει τη μετανοημένη στη Θάλεια και στον Κλεάνθη, ενώ καταστρώνει ένα ύπουλο σχέδιο για να βλάψει την Αναστασία.
{https://www.youtube.com/watch?v=ibbvir1W_pI}
Ο πατήρ Νικόλαος προαναγγέλλει την απουσία του από το σχολείο, αλλά ανησυχεί όταν μαθαίνει πως η Δέσποινα έχει φροντίσει να αναπληρώσει μέρος του μαθήματος των θρησκευτικών με καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
Η Χριστίνα ομολογεί τον φόνο του Βλάση στον Νικηφόρο, αλλά αρνείται τη συμμετοχή του Χάρη στο έγκλημα.
{https://www.youtube.com/watch?v=M-NrimtkcbI}
Ο Παύλος, με αφορμή τα όσα έμαθε για τη Σοφία, τρομοκρατεί τον Τάσο και τον αναγκάζει να γίνει υποχείριό του. Την ίδια στιγμή, η Δώρα επισκέπτεται μαζί με τη
Δέσποινα το σπίτι της Ολυμπίας, χωρίς να υποψιάζεται τον θανάσιμο κίνδυνο που την περιμένει εκεί…
{https://www.youtube.com/watch?v=L8UqSeC53Ik}
«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.