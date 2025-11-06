«Άγιος Έρωτας»: Μια κινηματογραφική σκηνή υψηλών προδιαγραφών παραγωγής… ένα σπίτι φλέγεται και τα πάθη κορυφώνονται.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές και τεχνικά απαιτητικές σκηνές της σειράς, θα παρακολουθήσουν απόψε οι τηλεθεατές του «Άγιου Έρωτα».

Το σπίτι της Ολυμπίας Καραντωνάκη τυλίγεται στις φλόγες, και η ατμόσφαιρα θυμίζει κινηματογραφικό θρίλερ. Ένα κομβικό σημείο για την εξέλιξη της ιστορίας, όπου οι σχέσεις δοκιμάζονται και τα συναισθήματα ξεπερνούν κάθε όριο…

«Άγιος Έρωτας»: Όσα θα δούμε απόψε

Η Χριστίνα αποκαλύπτει στον Παύλο την απιστία της Σοφίας με τον Τάσο και τη χρησιμοποιεί για να τον εκβιάσει, ώστε να της πει πού είναι θαμμένος ο Βλάσης.

Ο Αργύρης εξηγεί τα πάντα στον Κλεάνθη και τη Σμαρώ για το πώς κατάφεραν να πάρουν την Ελευθερία, ενώ η Χλόη αποκοιμιέται δίπλα στην κόρη της.

Ο Πέτρος θυμώνει μόλις το μαθαίνει και συγκρούεται με τη Χλόη, η οποία του ζητά, για χάρη της κόρης της, να συγκατοικήσει για λίγο καιρό με τον Αργύρη.

Η Σοφία παριστάνει τη μετανοημένη στη Θάλεια και στον Κλεάνθη, ενώ καταστρώνει ένα ύπουλο σχέδιο για να βλάψει την Αναστασία.

{https://www.youtube.com/watch?v=ibbvir1W_pI}

Ο πατήρ Νικόλαος προαναγγέλλει την απουσία του από το σχολείο, αλλά ανησυχεί όταν μαθαίνει πως η Δέσποινα έχει φροντίσει να αναπληρώσει μέρος του μαθήματος των θρησκευτικών με καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Η Χριστίνα ομολογεί τον φόνο του Βλάση στον Νικηφόρο, αλλά αρνείται τη συμμετοχή του Χάρη στο έγκλημα.

{https://www.youtube.com/watch?v=M-NrimtkcbI}

Ο Παύλος, με αφορμή τα όσα έμαθε για τη Σοφία, τρομοκρατεί τον Τάσο και τον αναγκάζει να γίνει υποχείριό του. Την ίδια στιγμή, η Δώρα επισκέπτεται μαζί με τη

Δέσποινα το σπίτι της Ολυμπίας, χωρίς να υποψιάζεται τον θανάσιμο κίνδυνο που την περιμένει εκεί…

{https://www.youtube.com/watch?v=L8UqSeC53Ik}

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.