Καλεσμένοι στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και την Κατερίνα Καινούργιου ήταν σήμερα ο Αργύρης Αγγέλου και η Άννη Θεοχάρη, οι οποίοι υποδύονται τον Χρήστο και τη Νίτσα Πετμεζά αντίστοιχα, στη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Ο Χρήστος και η Νίτσα είναι το φιλικό ζευγάρι του Απόστολου και της Μελισσάνθης.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Όσα αποκάλυψαν ο Αργύρης Αγγέλου και η Άννη Θεοχάρη

Ποιος είναι ο ρόλος του συγκεκριμένου ζευγαριού στην ιστορία της Μελισσάνθης, σύμφωνα με τον Αργύρη Αγγέλου; «Εμείς είμαστε η υποστήριξη στο ζευγάρι αλλά κατά καιρούς όλο και κάτι θα μαθαίνουμε. Ανήκουμε σε μία παράλληλη ιστορία, που βοηθά την εξέλιξη της ιστορίας της Μελισσάνθης και του Απόστολου αλλά και την ύπαρξη των χαρακτήρων μας μέσα στην ιστορία τους. Εμείς είμαστε δίπλα και ουσιαστικά ή φουντώνουμε τα πράγματα ή τα καταπραΰνουμε ή απλά συμπαραστεκόμαστε. Αυτός είναι ο ρόλος μας σαν ζευγάρι στη σειρά».

«Κυρίως ο Χρήστος τα ηρεμεί και η Νίτσα τα φουντώνει λόγω της πολυλογίας της. Όλη της η χαρά είναι να σχολιάζει τους πάντες γιατί δεν έχει και κάτι άλλο να κάνει στη ζωή της. Εκείνη την εποχή κιόλας οι γυναίκες δεν είχαν και πολλά να κάνουν. H Νίτσα κάνει τολμηρές κινήσεις για την εποχή. Παίρνει την κατάσταση στα χέρια της μετά την απιστία του Χρήστου» συμπληρώνει η Άννη Θεοχάρη για τον χαρακτήρα της Νίτσας που υποδύεται.

Στη συνέχεια, ο Αργύρης αποκάλυψε για την μεταξύ τους σχέση με την Άννη: «Συναντηθήκαμε και γνωριστήκαμε στα γυρίσματα της σειράς, ο Αντώνης Αγγελόπουλος μας έκανε το συνοικέσιο. Μας «πάντρεψε» χωρίς να το ξέρουμε και από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στο σετ και γυρίσαμε την πρώτη μας σκηνή, είναι από τις περιπτώσεις που είπαμε: «Αχ, είναι ένας συνάδελφος που μπορώ να κάνω πολλά πράγματα μαζί του με τα μάτια μόνο». Και η στεναχώρια μας η μεγάλη είναι ότι δεν μπορέσαμε να το χαρούμε, δηλαδή πάνω που είχαμε αρχίσει να νιώθουμε άνετα και χτίζαμε τη σχέση μας, τελείωσε».

Οι δύο ταλαντούχοι ηθοποιοί μίλησαν ακόμα για τις θεατρικές παραστάσεις στις οποίες συμμετέχουν καθώς και για τις παράλληλες ασχολίες που έχουν μαζί με την υποκριτική – ο Αργύρης το ραδιόφωνο και η Άννη τη συγγραφή και εικονογράφηση παιδικών βιβλίων.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ:

{https://www.youtube.com/watch?v=pt4sDDUVrdU}

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

{https://www.youtube.com/watch?v=-AJMH867H4Q}