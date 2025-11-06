Η «Γη της Ελιάς» και η προσωπική του ζωή.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», του Mega, βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός Κούλλης Νικολάου, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για την ζωή του και τη σειρά «Η Γη της Ελιάς».

Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί, πως σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της σειράς και τα όσα πρόκειται να προβληθούν, ο τηλεοπτικός «Δημοσθένης», δέχεται τρεις σφαίρες που θα τον καθηλώσουν.

Κούλλης Νικολάου – Όσα αποκάλυψε για τη «Γη της Ελιάς»

Μιλώντας λοιπόν για τις τελευταίες εξελίξεις, ο ηθοποιός, αναφέρθηκε στο γύρισμα όπου υποδύθηκε τη στιγμή που τον πυροβόλησαν, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Τρεις σφαίρες… Ακόμα πονάω! Ήταν δύσκολο γύρισμα η αλήθεια είναι. Ήταν μία μέρα γύρισμα. Είχε πολύ λεπτομέρεια. Όταν έπεφτα χτυπούσα τα χέρια και τα πόδια μου στα βράχια. Όταν έφυγα κάπου πονούσα».

Σχετικά μάλιστα με τον ρόλο του, τον «Δημοσθένη» ο ηθοποιός, εξέφρασε τη λύπησή του για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα: «Εγώ τον λυπάμαι τον Δημοσθένη. Λυπάμαι τους ανθρώπους γενικότερα. Δεν διεκδικώ ποτέ την αυστηρή τιμωρία στον οποιονδήποτε κατεργάρη. Δεν είμαι μαζί με τον θεατή που θέλει να τον δει να πεθαίνει με τον χειρότερο τρόπο, αλλά η δικαιοσύνη πρέπει να επέλθει».

Δεν δίστασε μάλιστα, να αποκαλύψει και ορισμένες καθοριστικές λεπτομέρειες για την εξέλιξη: «Φαίνεται ότι ο πυροβολισμός είναι της Ασπασίας. Θα μείνει στο καροτσάκι. Μπορώ να αποκαλύψω ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει στο σπίτι του με την Ασπασία και εκείνη θα έχει βάλει στο σπίτι κοριούς, οπότε έπονται πολλά, όχι μόνο για τον χαρακτήρα που υποδύομαι εγώ και η Βάσια. Θα αποκαλυφθεί στη Μάνη όλη η αλήθεια».

«Εγώ δεν θα χαϊδέψω τα αυτιά του τηλεθεατή ότι καθοδηγεί το σενάριο. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Είναι δύσκολο αυτό γιατί τρέχει, δεν το προλαβαίνεις και για τον θεατή είναι συναρπαστικό γιατί βλέπει κάτι να εξελίσσεται και μετά το ανατρέπει», πρόσθεσε μεταξύ άλλων, εντείνοντας την περιέργεια των τηλεθεατών.

Τέλος, με αφορμή τη συζήτηση για τη σειρά και τον «Δημοσθένη» ο ηθοποιός, παραλλήλισε τα όσα υποκρίνεται μπροστά από τις κάμερες με τον τρόπο που αντιδρά στην προσωπική του ζωή: «Σαν Κούλλης έχω μότο να μην κρατάω κακία. Λυπάμαι τους ανθρώπους, συγχωρώ, δεν θέλω να δω τον άλλο να σέρνεται. Απομακρύνομαι αν κάποιος θέλει να μου κάνει κακό, δεν χρειάζεται να πάθει κάτι. Ούτε τσακώνομαι. Έχω ουρλιάξει δύο τρεις φορές στα 56 μου χρόνια. Αν αδικήσουν δικό μου άνθρωπο μπορεί να είμαι πιο σκληρός, αλλά ευτυχώς δεν μου έτυχε να το ζήσω αυτό. Με τρομάζουν αυτά, όποτε είχε καβγά έτρεχα να φύγω».

