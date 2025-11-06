Ένα από τα πιο ξεχωριστά κορίτσια του GNTM 2019.

Μία σπάνια συνέντευξη παραχώρησε η Χαρά Παππά, η πρώην διαγωνιζόμενη του GNTM, στον φακό της εκπομπής «Breakfast@Star», όπου και μίλησε για τον διαγωνισμό και τη συμμετοχή της.

Ειδικότερα, η Χαρά Παππά, έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τον διαγωνισμό μόδα του 2019, όπου είχε ξεχωρίσει για την ευγένεια αλλά και το καλλίγραμμό σώμα της.

Παράλληλα, λίγο αργότερα, είχε απασχολήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς διατηρούσε σχέση με τον τούρκο ηθοποιό Μπουράκ Χακί, γεγονός που σχολιάστηκε και της έφερε ιδιαίτερα αρνητικά σχόλια – όπως αποκαλύπτει η ίδια.

Όσα αποκάλυψε η Χαρά Παππά για το GNTM

Σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα στην εκπομπή, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, η Χαρά Παππά, μίλησε για εκείνη την περίοδο, τις καλές και τις άσχημες στιγμές, τις κριτικές και την προσωπική της ζωή.

«Όσο ήμουν μέσα στο σπίτι θυμάμαι θετικά πάρα πολύ, βγαίνοντας ήρθαν όλα τα αρνητικά συναισθήματα», ανέφερε αρχικά και εξήγησε το τι ήταν αυτό που πραγματικά την ενοχλούσε:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν άντεχα όλη αυτή την κριτική, όπως νόμιζα ότι θα την αντέχω, ειδικά όταν ήταν άδικη, όταν κάποιος με έβριζε χωρίς λόγο. Στέλνανε μέχρι και hate comments. Στέλνανε μηνύματα στους γονείς μου».

Με αφορμή αυτή την τοποθέτηση ο δημοσιογράφος της εκπομπής, την ρώτησε τι είναι αυτό που θεωρεί η ίδια πως «ενοχλούσε» περισσότερο το κοινό με αποτέλεσμα να έχει τέτοιου είδους αντιδράσεις. Η ίδια απάντησε ως εξής: «Νομίζω ότι η προσωπική μου ζωή ήταν. Δεν την άντεχαν μάλλον, οπότε έπρεπε να με βρίσουν».

Τέλος, σχετικά με τον φετινό διαγωνισμό μόδας - GNTM 2025 – η Χαρά Παππά, ανέφερε πως το αισθάνεται διαφορετικό, αλλά το παρακολουθεί: «Νιώθω ότι είναι εντελώς διαφορετικό. Το βλέπω γιατί δεν μου θυμίζει τα δικά μας, οπότε δεν μπαίνω σε αυτή την ψυχοσύνθεση να σκεφτώ, τι νιώθει ο ένας, ο άλλος. Το βλέπω σαν θεατής όντως, και μου αρέσει πάρα πολύ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de1f18cu20hd?integrationId=40599y14juihe6ly}