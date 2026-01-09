Ο Νίκος Δένδιας υπεραμύνθηκε των αλλαγών, διαμηνύοντας στην αντιπολίτευση «δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ’80 επειδή πλησιάζουν εκλογές».

Αντιδράσεις και εντός ΝΔ προκαλούν οι αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο του υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το νέο δόγμα στις Ένοπλες Δυνάμεις, με τις ενστάσεις να επικεντρώνονται κυρίως στις ρυθμίσεις που αφορούν τη βαθμολογική ανέλιξη των υπαξιωματικών.

«Το εύρος και η ένταση αυτών των αντιδράσεων και των διαμαρτυριών με προβληματίζουν και νομίζω πρέπει να μας προβληματίσουν όλους», ανέφερε ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι η συνθήκη συμπόρευσης της πολιτικής ηγεσίας και των στελεχών πρέπει να διατηρηθεί ως κόρη οφθαλμού και πως οι όποιες μεταρρυθμίσεις «θα πρέπει να διέπονται από προσεκτική στάθμιση των δεδομένων και των σκοπών».

Ειδικά για τους υπαξιωματικούς, οι οποίοι αντιδρούν σφόδρα στις προωθούμενες αλλαγές, ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε ότι «μεταβάλλονται επί τα χείρω οι όροι εξέλιξής τους», χτυπώντας καμπανάκι πως τα στελέχη αυτά «δεν πρέπει να τρέχουν στα δικαστήρια».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «αφαιρεί καταληκτικούς βαθμούς. Αυτή είναι μια σημαντική μεταβολή αναμφίβολα προς το δυσμενέστερο. Για ποιο λόγο είχαμε απονείμει αυτόν τον βαθμό στις τάξεις αυτές; Όχι ως παροχολογία ή ρουσφετολογία αλλά ως ελάχιστη ηθική περισσότερο οικονομική λιγότερο αμοιβή για καλώς παρασχεθείσες υπηρεσίες. Αυτό ήταν το πνεύμα. Για αυτό πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις μεταβατικότητας»

Ενστάσεις εξέφρασαν από βήματος και άλλοι βουλευτές της ΝΔ. «Μια δεύτερη ματιά αναφορικώς με τη δυνατότητα προαγωγής τους θα ήταν κρίσιμη. Να μη νιώθει αδικημένο κανένα στέλεχος το οποίο υπηρετεί», είπε ο Τάσος Δημοσχάκης, ενώ ο Θανάσης Καββαδάς υποστήριξε πως «αδικούνται» συγκεκριμένες σειρές αξιωματικών εξ υπαξιωματικών (που αποφοίτησαν το ‘93, το ΄94 και το ΄95), ζητώντας από τον Νίκο Δένδια να τους δοθεί ένας επιπλέον βαθμός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ταυτόχρονα, πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα να πάρουν έναν επιπλέον βαθμό και όσοι αξιωματικοί εξ υπαξιωματικών έχουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης.

Σε παρέμβασή του νωρίτερα ο Νίκος Δένδιας υπεραμύνθηκε των αλλαγών, διαμηνύοντας στην αντιπολίτευση «δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ’80 επειδή πλησιάζουν εκλογές».