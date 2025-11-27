Πώς απαντά η θαυμάστρια του Γιάννη Πλούταρχου στις τελευταίες δηλώσεις του τραγουδιστή.

Το δρόμο της δικαιοσύνης έχει πάρει πλέον η υπόθεση του Γιάννη Πλούταρχου και της εμμονικής θαυμάστριάς του, η οποία σύμφωνα με τον τραγουδιστή, επί σειρά ετών παρενοχλούσε τον ίδιο και την οικογένειά του.

Η απόφαση του δικαστηρίου, αναγνωρίζει την ενοχή της, ωστόσο η ίδια, υποστηρίζει το αντίθετο, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ενοχλημένη και θιγμένη.

Σήμερα μάλιστα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το ‘χόυμε» του ΣΚΑΙ, η 48χρονη γυναίκα, υπερασπίστηκε για μία ακόμη φορά την αθωότητάς της.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Τσουρός, εκείνη ήταν που κάλεσε στην εκπομπή προκειμένου να παραχωρήσει ορισμένες δηλώσεις, ως απάντηση στα όσα υποστήριξε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ο Γιάννης Πλούταρχος.

«Το θέμα της εμμονικής θαυμάστριας πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης. Ας το αφήσουμε έτσι. Μάλλον πρόκειται για έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια», είχε αναφέρει ο ερμηνευτής νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα στην εκπομπή, η γυναίκα, φαίνεται να έχασε την μητέρα της το προηγούμενο βράδυ, ωστόσο κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας της με δημοσιογράφο της εκπομπής, ζήτησε να προβληθούν οι δηλώσεις της.

Η ίδια λοιπόν, φαίνεται να δηλώνει θιγμένη από την υπόθεση και την έκταση που έχει λάβει το ζήτημα, υπερασπίζεται την αθωότητά της και δηλώνει πως πλέον δεν ακούει ούτε τα τραγούδια του Γιάννη Πλούταρχου: ««Όταν κάποιος λέει για κάποιον κάτι, σηκώνει συκοφαντική δυσφήμιση. Είναι σαν να λέω εγώ κάποιον «κλέφτη». Μιλάω με το νόμο, και χωρίς αποδείξεις μάλιστα, σηκώνει συκοφαντική δυσφήμιση. Τα τραγούδια του δεν τα ακούω, νιώθω θιγμένη, θιγμένη να το θέσουμε; Αυτή η υπόθεση θα πάει με το νόμο. Για εμένα αυτή η δικογραφία είναι άκυρη, από την στιγμή που δεν δείχνεις με απόδειξη ότι την κοπέλα αυτή την έδιωξες, είναι άκυρη. Πού ξέρω εγώ τι έγινε σε αυτό το σπίτι μέσα; Ποιος ξέρει τι έγινε;», και συνέχισε λέγοντας:

«Σε αυτό το χώρο μέσα, ποιος ξέρει τι έγινε; Εσύ, ο μηνυτής, δεν είπες «φύγε» στην κοπέλα, ποιος ξέρει τι έγινε εκεί μέσα. Εγώ εντάξει ξέρω ας πούμε να σας πω, θα με πιστέψετε; Δεν είναι το θέμα αυτό, να αναφερθώ στα περιστατικά που γίνανε. Ότι γίνανε περιστατικά, γίνανε. Φυσικά μεταξύ μας, αποκλειστικά εμένα και εκείνου. Από εκεί και πέρα ποιος άλλος απέξω ξέρει τι έγινε; Το έχω ξαναπεί, θεωρώ ότι την πάτησα, πιο πολύ στέκομαι στις δηλώσεις του. Υπάρχει απόφαση δικαστική δεν μπορώ να πάω, υπάρχει απαγόρευση δικαστική. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί θα πρέπει να αναφερθώ στα περιστατικά και δεν θέλω, δεν έχει νόημα τώρα. Δεν θέλω να επεκταθώ».