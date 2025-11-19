Σε περιστατικό του παρελθόντος αναφέρθηκε η Μαριάννα Τουμασάτου.

Στο παρορμητισμό που χαρακτήριζε την προσωπικότητά της, αναφέρθηκε η ηθοποιός, Μαριάννα Τουμασάτου, περιγράφοντας χαρακτηριστικά, ένα περιστατικό από το μακρινό παρελθόν της, που είχε ως αποτέλεσμα να την οδηγήσει στο νοσοκομείο.

Ειδικότερα, η γνωστή ηθοποιός, βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου, στη εκπομπή του «Happy Day», όπου και αναφέρθηκε στον έντονο χαρακτήρα της και στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να τον τιθασεύσει. Σημείωσε μάλιστα μεταξύ άλλων, πως πλέον, τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν τις ταιριάζουν.

Όσα αποκάλυψε η Μαριάννα Τουμασάτου

Η ηθοποιός λοιπόν, παραδέχτηκε πως παλαιότερα, ήταν ιδιαίτερα αυθόρμητη και προσπαθούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της, με αποτέλεσμα να έχει βρεθεί – μερικές φορές- σε δυσμενή θέση.

«Τώρα πια έχω τιθασεύσει τον παρορμητισμό που μπορεί να είχα παλιά. Στο παρελθόν έχω παίξει ξύλο στον δρόμο. Έχω φτάσει στο νοσοκομείο, έχω κάνει πολλά. Κακή επιλογή. Τα έβαλα με άντρα και πήγα στο νοσοκομείο», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Στο παρελθόν έτρωγες 5 και έριχνες 1,5. Κατάλαβα μεγαλώνοντας ότι μόνο η ανοησία με οδηγούσε στο να ασχολούμαι με πλάσματα τέτοιου είδους… Ο άλλος θέλει να μου πάρει τη σειρά, ωραία. Αν ο άλλος θέλει να την πάρει και είναι τόσο διακαής του πόθος και κρέμεται η ζωή του από αυτό, ας την πάρει. Αν είναι να δώσω τόση χαρά, δίνοντας τη σειρά μου στο αυτοκίνητο, ναι», σημείωσε φέρνοντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την καθημερινότητά της.

Με αφορμή λοιπόν την εν λόγω συζήτηση, η Μαριάννα Τουμασάτου, τόνισε πως στο παρελθόν την ενοχλούσαν η υποτίμηση της γυναικείας φύσης: «Παλιά αν μου έθιγαν αυτό «με την κουζίνα και τα πιάτα»... Μετά λες, η κριτική αυτού του ανθρώπου είναι ότι εγώ πρέπει να είμαι στην κουζίνα και να πλένω πιάτα. Εγώ πόσο χαζή πρέπει να είμαι για να ασχοληθώ με αυτόν, που νομίζει ότι εγώ πρέπει να πλένω πιάτα;», διερωτήθηκε.

