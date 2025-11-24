Η συνήθης περίοδος εγκυμοσύνης για τον ασιακό ελέφαντα κυμαίνεται από 18 ως 22 μήνες.

Οι ιθύνοντες στον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο Smithsonian (NZCBI) ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά τα τελευταία σχεδόν 25 χρόνια θα γεννηθεί μωρό ελέφαντας.

Ο 12χρονος ασιατικός ελέφαντας, Nhi Linh, είναι έγκυος στο πρώτο της μωρό με τον 44χρονο Spike.

Τη Δευτέρα, ο ζωολογικός κήπος ανακοίνωσε πως η 12χρονη έμεινε έγκυος τον Απρίλιο του 2024 μετά από χρόνια ειδικού σχεδιασμού. Το 2022 το Σχέδιο Επιβίωσης Ειδών του Συνδέσμου Ζωολογικών Κήπων και Ενιδρύωνεξέδωσε σύσταση αναπαραγωγής για τους δύο ελέφαντες. Αυτή η σύσταση διατυπώθηκε από επιστήμονες που παρακολουθούν την καταγωγή των μεμονωμένων ζώων σε καθεστώς αιχμαλωσίας. Κατά την εύρεση ζευγαριών, οι ειδικοί αναζητούν την έλλειψη γενετικής συγγένειας, τη συνολική υγεία και την ιδιοσυγκρασία των ζώων.

Ωστόσο, η Nhi Linh θα χρειαστεί να περιμένει λίγο ακόμα μέχρι να δει το μωρό της. Η συνήθης περίοδος εγκυμοσύνης για τον ασιακό ελέφαντα κυμαίνεται από 18 ως 22 μήνες. Άρα η ημερομηνία γέννησης του μικρού ελέφαντα αναμένεται στο διάστημα από μέσα Ιανουαρίου ως τις αρχές του Μαρτίου.

Οι φροντιστές της 12χρονης είναι «επιφυλακτικά αισιόδοξοι» ότι η Nhi Linh θα γεννήσει ένα υγιές μωρό στο 2026.

