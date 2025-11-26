Η κόρη του Μίμη Δομάζου, Ευαγγελία, μιλάει στο «Στούντιο 4».

Μία αποκαλυπτική και ιδιαίτερα συγκινητική συνέντευξη παραχώρησε η Ευαγγελία Δομάζου, το απόγευμα της Τετάρτης, 26 Νοεμβρίου, που βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ «Στούντιο 4».

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Ευαγγελία Δομάζου αναφέρθηκε στους γονείς της, τη Βίκυ Μοσχολιού και τον Μίμη Δομάζο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου έναν χρόνο.

Όσα αποκάλυψε η Ευαγγελία Δομάζου στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Αρχικά λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Ευαγγελία Δομάζου, αποκάλυψε πως ο πατέρας της είχε παραχωρήσει στο «Στούντιο 4» την τελευταία του συνέντευξη, ενώ αμέσως μετά θυμήθηκε τις τελευταίες του στιγμές: «Μετά τον θάνατο του μπαμπά κοιτάμε κι εμείς σαν οικογένεια να ισορροπήσουμε. Ο θάνατος του μπαμπά δεν έχει κλείσει ούτε ένα χρόνο. Δεν περιμέναμε ότι θα φύγει απ’ τη ζωή, ήταν απρόοπτο. Εμένα με πήρε η ετεροθαλής αδελφή μου, η Πόπη, και μου είπε ότι ο μπαμπάς λιποθύμησε. Μου είπε να πάω στο νοσοκομείο γιατί είχε γίνει εισαγωγή στον πατέρα μου. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ήμασταν όλοι στο νοσοκομείο αλλά δεν πρόλαβε να του μιλήσει κανείς. Δεν επικοινωνούσε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deippxb0mlgx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με αφορμή αυτό λοιπόν, η ίδια, περιέγραψε τη σχέση που διατηρούσε με τον μπαμπά της ακόμη και μετά από το διαζύγιο των γονιών της: «Παρόλο που όταν χώρισαν οι γονείς μας εγώ και η αδερφή μου, η Ράνια ήμασταν μικρές, βλέπαμε τον μπαμπά μας κανονικά. Δεν είπα όλα αυτά που ήθελα στον πατέρα μου, γιατί ήταν ένας άνθρωπος κλειστός και δεν σου άφηνε το περιθώριο να μιλήσεις. Και να του μίλαγες, θα γέλαγε. Η μητέρα μου, από την άλλη, ήταν το άλλο άκρο, ήταν πολύ γλυκιά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Φυσικά, η Ευαγγελία Δομάζου, αναφέρθηκε και στον θάνατο της μητέρας της, της Βίκυς Μοσχολιού: «Η μαμά μπαινόβγαινε στο «Υγεία» για τρία χρόνια. Όταν ακούς καρκίνος, περιμένεις σιγά – σιγά το τέλος, δεν ξέρεις πότε, αλλά το περιμένεις. Μας είχε πει και όλες τις λεπτομέρειες για το πώς ήθελε να γίνουν όλα την ημέρα που θα έφευγε. Δέκα – δεκαπέντε μέρες πριν είχε μείνει πια μέσα στο Υγεία τελείως. Το είχε νιώσει. Το είχε δει και στον ύπνο της, την Παναγία και ένα σταυροδρόμι. Και έλεγα στη Ράνια «να δεις ότι η μαμά θα φύγει της Παναγίας». Τελικά πέθανε 16 Αυγούστου», σημείωσε αρχικά.

Μάλιστα, θυμήθηκε τον τρόπο με τον οποίο η Βίκυ Μοσχολιού, μεγάλωσε την ίδια και την αδερφή της: «Η μαμά δε μας μεγάλωσε σαν παιδιά διάσημων ανθρώπων. Ερχόταν στην Πάρο, οι φίλοι της ήταν ψαράδες. Μας έλεγε πάντα να σεβόμαστε ανθρώπους που δεν είχαν ούτε να φάνε. Είχαμε δασκάλους, καθηγητές, πιάνο, μπαλέτο, αρχαία, αγγλικά, γαλλικά. Δεν προλαβαίναμε. Ήθελε να μας δώσει ό,τι της έλειπε. Καμιά φορά έλεγε: αυτά που έχω κάνει για σας… δύο πολυκατοικίες θα είχα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deiqvqyfwwmx?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Μας μιλούσε για τα παιδικά της χρόνια και μας είχε πάει στο παλιό της σπίτι στον Κεραμεικό. Μπήκαμε μέσα, ήταν μια μικρή αυλή και ένα δωμάτιο. Μας έλεγε πού κοιμόταν η γιαγιά, πού η Μαρία, πώς χώραγαν όλοι. Για τον Αλέξανδρο, το μωρό που γεννήθηκε και πέθανε, είχε στενοχωρηθεί πολύ. Μας είχε μιλήσει πολλές φορές. Και εγώ, όταν πάω στην εκκλησία, πάντα ανάβω ένα κεράκι για τον Αλέξανδρο», κατέληξε η Ευαγγελία Δομάζου κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν της.