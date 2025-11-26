Ο Νίκος Κουρής σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το πρωινό», βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, ο Νίκος Κουρής, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον παρουσιαστή και δημοσιογράφο, Γιώργο Λιάγκα.

Ειδικότερα, οι δύο άνδρες, μίλησαν για την σειρά στην οποία ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί ως «Άγης», στα «Παιχνίδια Εκδίκησης», ενώ αναφέρθηκαν στον γιο του και στην γνώμη του σχετικά με την απιστία και τους ανθρώπους.

Ο Νίκος Κουρής στον καναπέ της εκπομπής «Το Πρωινό»

Αρχικά λοιπόν, ο ηθοποιός, απάντησε για τα «παιχνίδια Εκδίκησης» επισημαίνοντας την θετική πορεία που έχουν: «Πάνε καλά. Δεν βάζω μυαλό, έτσι γράφει το σενάριο», λέει αρχικά και εξηγεί: «Ο Άγης θα καταλάβει στο τέλος ότι γίνεται επικίνδυνος. Έχει έναν θανατηφόρο εγωισμό και έχει ανάγκη να εκδικηθεί. Δεν καταλαβαίνει πολύ καλά τι γίνεται γύρω του».

«Ο Άγης έχει δική του ηθική και χαρακτήρα και όταν δεν τον αποδέχονται πεισμώνει και δεν εγκαταλείπει τον χαρακτήρα του. Δεν έχει κακές προθέσεις ούτε είναι κακός χαρακτήρας, αλλά αυτή είναι η σειρά γι’ αυτό λέγεται παιχνίδια εκδίκησης» σημειώνει μεταξύ άλλων ο ηθοποιός.

Σε αυτό το σημείο δε, ο Γιώργος Λιάγκας, αποκάλυψε πως στο αποψινό επεισόδιο, αποκαλύπτεται το μυστικό του «Άγη», σχετικά με το γεγονός πως στο παρελθόν διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με μία φίλη της «Μάγιας».

Μάλιστα, με αφορμή την συζήτηση για την συμμετοχή του στη σειρά ο Νίκος Κουρής εξέφρασε και την προσωπική του άποψη σε σχέση με την απιστία: «Εγώ είμαι πολύ μονογαμικός άνθρωπος. Δεν είμαι του για πάντα εξαρχής, δεν πάω με αυτό στο μυαλό μου, αλλά δεν κάνω πράγματα γενικώς και αορίστως. Με εξιτάρει να είμαι με έναν άνθρωπο που με ενδιαφέρει και με γουστάρει και να αλλάζει το πράγμα μέσα στο πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει να αλλάζω συντρόφους. Αλλάζει το πράγμα με φαντασία», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Η απιστία λειτουργεί θετικά αρκεί να μη γίνει καταστροφικό. Άλλο να υπάρχει υπόνοια και να μην είσαι σίγουρος για τον άλλο και άλλο να απατάς. Εγώ την συγχωρώ την απιστία. Τα σώματα δεν λένε κάτι από μόνα τους ούτε σημαίνει ότι αν είσαι μονογαμικός δεν απατάς».

Παράλληλα, τόνισε, πως μία ερωτική σχέση θα πρέπει να μένει μακριά από το αίσθημα της ζήλιας, ενώ τονίζει πως η απιστία είναι προδοσία, μία συνθήκη που πληγώνει:

«Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι μέσα στις σχέσεις, χωρίς ζήλιες. Αν θες να πας, να πας. Το θέμα είναι να μη θες να πας. Είναι προδοσία η απιστία. Σε πληγώνει αλλά κι αυτό είναι ωραίο. Για εμένα είναι πολύ ωραίο να σε πληγώνει κάποιος ερωτικά, να μην τον έχεις σίγουρο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deij9mltd9bd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παρ’ όλα αυτά, για τον ίδιο, αποκάλυψε, πως στις σχέσεις του έχει υπάρξει ζηλιάρης: «Ζηλεύω… αν είμαι ερωτευμένος. Ερωτεύομαι πολύ δύσκολα».

Τέλος, οι δύο συνομιλητές, αναφέρθηκαν και στον 17χρονο γιο του ηθοποιού, το Πέτρο. Ο Νίκος Κουρής λοιπόν, μίλησε για τη σχέση που διατηρεί μαζί του πλέον: «Ο Πέτρος είναι 17χρονών. Με «σκοτώνει» με το γάντι. Πληγώνομαι αλλά αυτή είναι η δουλειά μου. Πρέπει να μας πληγώνουν τα παιδιά μας. Δεν γίνεται αλλιώς, εμείς φταίμε για όλα όταν έχει να κάνει με το παιδί. Δεν τσακωνόμαστε αλλά υπάρχει μία αντίθεση», αναφέρει και συνέχισε για να καταλήξει:

«Προσπαθώ να τον βοηθήσω και να τον χαλαρώσω και να μην καπελώσω τον εαυτό του. Δεν είμαι πολύ ήπιος αλλά στον Πέτρο δεν έχω φωνάξει ποτέ. Δεν τον έχω μαλώσει, δυστυχώς. Μάλλον δεν είναι καλό αυτό. Θέλω να είναι ευτυχισμένος. Να μη λέει ότι δεν του αρέσει τίποτα».