Η Ανδρομάχη μίλησε για το γιο της και τον περιστατικό με τον θαυμαστή της.

Μία ιδιαίτερη αποκάλυψη έκανε η Ανδρομάχη Δημητροπούλου στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών και ιδιαίτερα όταν ρωτήθηκε σχετικά με το αν έχει δεχτεί κάποια ανάρμοστη συμπεριφορά από κάποιον θαυμαστή της.

Ειδικότερα, η τραγουδίστρια, μίλησε και στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ενώ στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, φαίνεται να μιλάει για το γιο της με τον πιο τρυφερό και γλυκό τρόπο.

Όσα δήλωσε η Ανδρομάχη

Αρχικά λοιπόν, η τραγουδίστρια, απαντώντας για τον ενός έτους γιο της δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο μπέμπης είναι ένα ναρκωτικό, αν μπορώ να το πω έτσι, και σιγά - σιγά εθίζομαι περισσότερο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ναρκωτικό εθιστικότερο από τον μπέμπη. Έχουμε τρελαθεί και οι δύο», σημείωσε αναφερόμενη και στον σύζυγό της και πατέρα του παιδιού, Γιώργο Λιβάνη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deigk6nql5ep?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ένα περιστατικό που είχε λάβει χώρα κατά τη διάρκεια εμφάνισής της σε νυχτερινό κέντρο, όταν ένας θαυμαστής της, έκανε ορισμένες χειρονομίες. Όπως σημείωσε η πρώτη της αντίδραση ήταν να «τον κλωτσήσει», ωστόσο τον απομάκρυνε η ασφάλεια του μαγαζιού: «Θαυμαστής μου έκανε χειρονομία στην πίστα την ώρα που τραγουδούσα. Δεν μου έχει τύχει στα τόσα χρόνια που δουλεύω να μου κάνει κάποιος χειρονομία. Σταμάτησα κι ήμουν έτοιμη να φάει κλωτσιά στη μούρη, γιατί ήμουν στο κατάλληλο ύψος, απλά θα έφευγε το πόδι, συγκρατήθηκα, λέω «στο ύψος σου». Τον έδιωξαν μετά».