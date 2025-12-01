Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ έδωσε στην δημοσιότητα ένα βίντεο από τον χριστουγεννιάτικο στολισμένο Λευκό Οίκο, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να στείλει τις ευχές της.

Την αίσθηση του «σπιτικού» θέλει να μεταφέρει η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ στους Αμερικανούς, παρουσιάζοντας τον εορταστικό Λευκό Οίκο.

Η ανάρτησή της, με τίτλο «Σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά σου – Τα Χριστούγεννα της Αμερικής», έκανε το γύρο του κόσμου, συνοδευόμενη με εικόνες από τον εκθαμβωτικά στολισμένο Λευκό Οίκο.

«Αυτά τα Χριστούγεννα, ας γιορτάσουμε την αγάπη που κρατάμε μέσα μας και ας τη μοιραστούμε με τον κόσμο γύρω μας. Άλλωστε, όπου κι αν βρισκόμαστε, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σπίτι γεμάτο με ατελείωτες δυνατότητες», αναφέρει στην ανάρτηση της, την οποία στην συνέχεια αναδημοσίευσε και ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου.

{https://x.com/FLOTUS/status/1995493761363906621}

Σε νέα ανάρτηση από τον Λευκό Οίκο, φωτογραφίες δείχνουν το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ να στέκεται απέναντι από εκείνο του πρώτου Προέδρου των ΗΠΑ, Τζορτζ Ουάσινγκτον.

Ο Τζόρτζ Ουάσινγκτον είναι για τους Αμερικανούς ο πατέρας του έθνους και προφανώς για τους νυν ενοίκους του Λευκού Οίκου και ο Ντόναλντ Τραμπ.

{https://x.com/WhiteHouse/status/1995502174810632359}

«Η ιστορία πίσω από τη διακόσμηση…»

Το ανατολικό δωμάτιο είναι στολισμένο για τα 250 χρόνια της Αμερικής

Το θέμα του Κόκκινου Δωματίου είναι η προώθηση του Μέλλοντος

Το θέμα του πράσινου δωματίου: Οικογενειακή διασκέδαση

Για την διακόσμηση χρησιμοποιήθηκαν: