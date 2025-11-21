Η πολυαναμενόμενη συνα΄ντησ Τραμπ με Μαμντάνι έγινε και πήγε πολύ διαφορετικά ό ό,τι θα περίμενε κανείς.

Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, έφτασε στον Λευκό Οίκο και είχε μία «εξαιρετική» συνα΄ντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά τους λεονταρισμούς και των δύο, και τους εκατέρωθεν χαρακτηρισμούς περί «κομμουνιστή» από την πλευρά Τραμπ και «δεσποτικού» από την πλευρά Μαμντάνι, οι δυό τους φαίνεται πως είχαν μία καθόλα πολιτισμένη και ευχάριστη συνάντηση.

Ο Τραμπ μετά τη λήξη της συνάντησής τους δήλωσε πως οι δυο τους είχαν μία παραγωγική συζήτηση και συνεχάρη τον Μαμντάνι για την εκλογή του ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης. «Μόλις είχαμε μια υπέροχη συνάντηση», είπε ο Τραμπ καθισμενος στο Οβάλ Γραφείο και με τον Μαμντάνι όρθιο δίπλα του. «Αγαπάμε την πόλη μας».

«Θέλω απλώς να σας συγχαρώ... Νομίζω πως θα είναι ένας πραγματικά εξαιρετικός δήμαρχος» είπε ο Τραμπ και δήλωσε πως οι δυο τους μίλησαν για το στεγαστικό και στόχος των δύο είναι το καλό των πολιτών της Νέας Υόρκης.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Τραμπ είπε: «Είναι κάτι άλλο που νομίζω ότι έχουμε κοινό. Θέλουμε να δούμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή». Ο Μαμντάνι πρόσθεσε ότι όταν μίλησε σε ψηφοφόρους που υποστήριξαν τον Τραμπ στις εκλογές του 2024, ένα πράγμα που ανέφεραν ήταν «τέλος στους αιώνιους πολέμους... και ήθελαν να αντιμετωπίσουν την κρίση του κόστους ζωής. Και εκτίμησα την ευκαιρία να συζητήσουμε και τα δύο αυτά πράγματα», είπε.

«Εκτίμησα τη συνάντηση με τον πρόεδρο. Και όπως είπε, ήταν μια παραγωγική συνάντηση που επικεντρώθηκε σε έναν τόπο κοινού θαυμασμού και αγάπης, που είναι η Νέα Υόρκη, και στην ανάγκη να προσφέρουμε προσιτές τιμές στους Νεοϋορκέζους» δήλωσε ο Μαμντάνι.

Περί κομμουνισμού

«Έχει απόψεις αλλά ποιος ξέρει, μπορεί να αλλάξει όλοι αλλάζουμε, εγώ άλλαξα πολύ είπε ο Τραμπ όταν τον ρώτησαν δημοσιογράφοι για το γεγονός ότι χαρακτηρίζει «κομμουνιστή» τον Μαμντάνι. «Θα εκπλήξει μερικούς συντηρητικούς ανθρώπους» πρόσθεσε ο Τραμπ,

«Και οι δύο είμαστε πολύ ξεκάθαροι για τις απόψεις μας, και στη συζήτηση δεν επικεντρωθήκαμε στις διαφορές μας αλλά στα κοινά που πρέπει να λύσουμε», είπε ο Μαμντάνι όταν ρωτήθηκε για τις κατηγορίες που έχει πει εκείνος απέναντι στον Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε ξανά ο Μαμντάνι αν θεωρεί τον Τραμπ «φασίστα» τότε παρενέβη γελώντας ο Αμερικανός πρόεδρος προτρέποντας τον να απαντήσει. Νωρίτερα είχε πει ότι αυτό δεν είναι το χειρότερο που τον έχουν αποκαλέσει.

Τραμπ για Ουκρανία

Ο Τραμπ ερωτήθηκε και για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία και τόνισε ότι έχουμε έναν τρόπο να φέρουμε ειρήνη. Θα πρέπει να το εγκρίνει» είπε για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όταν ρωτήθηκε ξανά για το σχέδιο και την αντίδραση Ζελένσκι, ο Τραμπ ρώτησε τη δημοσιογράφο: «Είπε ότι δεν του αρέσει; Θα πρέπει να του αρέσει αλλιώς θα συνεχίζει να πολεμά. Εγώ τον κληρονόμησα αυτόν τον πόλεμο. Θα έπρεπε να είχε συμφωνήσει ένα δύο χρόνια πριν για τη λήξη αυτού του πολέμου» είπε αναφερόμενος στον Ζελένσκι.

Για τη Νέα Υόρκη

«Αγαπώ την Νέα Υόρκη, θέλω να τον βοηθήσω όχι να τον βλάψω» σημείωσε ο Τραμπ για τον Μαμντάνι. «Ειδικά μετά τη συνάντηση θα αισθανόμουν πολύ άνετα να ζω στη Νέα Υόρκη» είπε και αιτιολόγησε την αλλαγή στη στάση του λέγοντας πως «έχουμε πολλά περισσότερα κοινά από ότι φανταζόμουν».

Για την γενοκτονία στη Γάζα, ο Μαμντάνι επανέλαβε ότι μίλησε για γενοκτονία της ισραηλινής κυβέρνησης στη Γάζα και τη χρηματοδότηση από πλευράς της αμερικανικής κυβέρνησης. Εκτιμώ όλες τις προσπάθειες του Ντόναλτν Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή, απάντησε ενώ ο Τραμπ δεν σχολίασε σχετικά. Ο Μαμντάνι μίλησε για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευράς του Ισραήλ και ο Τραμπ απέφυγε τη συνέχεια της συζήτησης λέγοντας ότι είναι εκεί για τη Νέα Υόρκη.

«Είναι διαφορετικός, και έχει μια ευκαιρία να κάνει κάτι σπουδαίο στη Νέα Υόρκη. Ήρθε από το πουθενά, είναι διαφορετικός. Ήταν στο 1%, στο 3% έφτασε στο 17% και είπα ως ποιος είναι αυτός ο τύπος και έφτασε να κερδίσει» είπε ο Τραμπ σχολιάζοντας το τι του αρέσει στον Μαμντάνι.

«Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα στην πόλη μας για τα οποία πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη, πράγματα που υπήρχαν πολύ πριν ο πρόεδρος γίνει πρόεδρος... μέρος του μηνύματος της καμπάνιας μας ήταν να αναλάβουμε μια διαλυμένη πολιτική του παρελθόντος», είπε ο Μαμντάνι.

Συνάντησα έναν πολυ λογικό τύπο, είπε ο Τραμπ απαντώντσας σε σχόλια που έχουν χαρακτηρίσει τον Μαμντάνι τζιχαντιστή.

Πριν την άφιξη Μαμντάνι

Ο Μαμντάνι σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα δεν πέρασε στον Λευκό Οίκο από την κεντρική είσοδο.

Λίγο αργότερα ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου έκανε μία ανάρτηση αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης είναι μέσα στο κτίριο. «Πολύ αργά παιδιά! Είστε πολύ αργοί!» έγραψε αναφερόμενος τους δημοσιογράφους που περίμεναν απ' έξω.

Ο Στίβεν Τσουνγκ ανάρτησε και μια φωτογραφία που τραβήχτηκε από ένα παράθυρο μέσα στον Λευκό Οίκο και δείχνει δημοσιογράφους συγκεντρωμένους στους χώρους του Λευκού Οίκου.

Ακολούθησε δεύτερη ανάρτησή του με ανάλογη φωτογραφία και την ερώτηση «Παιδιά, τι κάνετε;»

