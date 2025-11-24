Οι νέες δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου για την πορεία των συνομιλιών.

Οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία συνεχίζονται είπε, το βράδυ της Δευτέρας, η Κάρολαϊν Λέβιτ σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει μια συμφωνία το συντομότερο δυνατό.

Ειδικότερα, η Καρολάιν Λέβιτ, μιλώντας στους δημοσιογράφους υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ήταν παραγωγικές, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν μερικά σημεία διαφωνίας.

Η Λέβιτ είπε επίσης ότι δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση του Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυτή την εβδομάδα, όπως έχουν τα πράγματα, ενώ το «αναθεωρημένο σχέδιο θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου στους Ρώσους».

«Υπάρχει μια αίσθηση επείγοντος. Ο πρόεδρος θέλει να δει αυτή τη συμφωνία να επιτυγχάνεται και να δει αυτόν τον πόλεμο να τελειώνει», πρόσθεσε, λέγοντας παράλληλα ότι ο Τραμπ ασκεί μεγάλη πίεση και στους δύο ηγέτες.

«Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να δει αυτή τη συμφωνία να συναφθεί το συντομότερο δυνατό», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ τηρεί την προθεσμία που έχει θέσει προς την Ουκρανία για την επίτευξη συμφωνίας έως την Πέμπτη.

Ερωτηθείσα για την τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, είπε ότι όντως συζητήθηκαν το θέμα Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά το επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας ήταν οι αμερικανο-κινεζικές σχέσεις.