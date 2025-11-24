Η πρόταση των 28 σημείων για την Ουκρανία αποτελεί επανάληψη της Συμφωνίας του Μονάχου προειδοποιεί.

Ο Γιόσκα Φίσερ προειδοποίησε ότι με το σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μπήκαμε σε προπολεμική εποχή. Εάν αυτά υιοθετηθούν, φοβάται τα χειρότερα για την Ευρώπη, ενώ προειδοποίησε ότι αποτελεί επανάληψη της Συμφωνίας του Μονάχου, του 1938.

Ο 77χρονος, που διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών και αντικαγκελάριος της Γερμανίας για επτά χρόνια, επί διακυβέρνησης Γκέρχαρντ Σρέντερ, τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες, αναφερόμενος στο σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία.

«Με αυτά τα 28 σημεία, ουσιαστικά μπήκαμε σε μια προπολεμική εποχή. Επαναλαμβάνεται το "Μόναχο 1938". Και το "Μόναχο 1938" δεν οδήγησε στην ειρήνη», είπε σύμφωνα με τη FAZ, αναφερόμενος στη συμφωνία που όριζε την παραχώρηση της Σουδητίας- μέρος της τότε Τσεχοσλοβακίας- στο Γερμανικό Ράιχ.

Εκείνη η συμφωνία, τόνισε, μόνο ενθάρρυνε τον Αδόλφο Χίτλερ να συνεχίσει τον πόλεμό του. «Εάν υιοθετηθούν αυτά τα 28 σημεία, τότε φοβάμαι τα χειρότερα για την Ευρώπη. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό», συμπλήρωσε, μιλώντας σε εκδήλωση του Γαλλο-Γερμανικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στο Παρίσι.

Η Συμφωνία του Mονάχου υπεγράφη στη συνδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Σεπτεμβρίου 1938, προκειμένου να αποτραπεί η πολεμική σύρραξη Γερμανίας- Τσεχοσλοβακίας. Ο Αδόλφος Χίτλερ, οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας, Νέβιλ Τσάμπερλεν και της Γαλλίας, Εντουάρ Νταλαντιέ και ο δικτάτορας της Ιταλίας, Μπενίτο Μουσολίνι, υπέγραψαν την παραχώρηση της Σουδητίας, της Τσεχοσλοβακίας, στη Γερμανία. Η Τσεχοσλοβακία δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η ΕΕ είναι για οικονομικά, όχι αμυντικά ζητήματα»

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Γιόσκα Φίσερ κάλεσε τους Ευρωπαίους να αντιληφθούν την αλλαγή στην κατάσταση ασφαλείας. «Ο Τραμπ έχει εγκαταλείψει τον διατλαντισμό. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό», υπογράμμισε.

«Η ΕΕ έχει οικοδομηθεί για την κοινή αγορά, για οικονομικά, αλλά όχι για αμυντικά ζητήματα. Επομένως, πρέπει να καταλήξουμε σε έναν συνασπισμό πρόθυμων, ή μάλλον σε μία επανάληψη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας», συνέχισε.

Ο Φίσερ εξέφρασε την άποψη ότι για την αμυντική πολιτική χρειάζεται μία δομή που να περιλαμβάνει τη Βρετανία και τη Νορβηγία. Η ΕΕ δεν είναι σχεδιασμένη για αυτό, επεσήμανε. «Οι στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και η υπόσχεση στην Ουκρανία για ένταξη, κανένα από αυτά δεν μπορεί να υλοποιηθεί εντός του πλαισίου της σημερινής ΕΕ και των οικονομικών της», συμπλήρωσε.