Έπειτα από δύσκολες διαπραγματεύσεις, ΗΠΑ και Ουκρανία συμφώνησαν σε 19 σημεία, αλλά άφησαν εκτός τα πιο σημαντικά.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία συνέταξαν ένα νέο σχέδιο 19 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, όμως τα πιο σημαντικά και δύσκολα σημεία έμειναν εκτός, προκειμένου να αποφασιστούν από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Έπειτα από ώρες επίπονων διαπραγματεύσεων στη Γενεύη, οι οποίες παραλίγο να καταρρεύσουν προτού ξεκινήσουν, οι ομάδες της Ουάσινγκτον και του Κιέβου συμφώνησαν σε διάφορα ζητήματα, δήλωσε στους Financial Times ο Ουκρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σεργκίι Κισλίτσια, που συμμετείχε στις συνομιλίες.

Ωστόσο, έβαλαν «σε παρένθεση» τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού και των σχέσεων μεταξύ ΝΑΤΟ, Ρωσίας και ΗΠΑ, συμπλήρωσε ο Κισλίτσια. Ζητήματα για τα οποία θα αποφασίσουν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η συνάντηση στη Γενεύη ήταν μια «έντονη» αλλά «εποικοδομητική» προσπάθεια, που είχε ως αποτέλεσμα ένα πλήρως αναθεωρημένο προσχέδιο, για το οποίο αμφότερες οι πλευρές νιώθουν «θετικά», περιέγραψε ο Κισλίτσια.

Οι Ουκρανοί «δεν είχαν εξουσιοδότηση» να πάρουν αποφάσεις για εδάφη- ιδιαίτερα την παραχώρηση εκείνων που προέβλεπε η αρχική πρόταση των ΗΠΑ- κάτι που απαιτεί δημοψήφισμα, σύμφωνα με το σύνταγμα της χώρας, σημείωσε ο υπουργός.

Το σχέδιο έχει «πολύ λίγα» πράγματα από την αρχική πρόταση

Το νέο προσχέδιο, που προέκυψε από τις συνομιλίες στη Γενεύη μοιάζει ελάχιστα με την αρχική εκδοχή της πρότασης που προκάλεσε αντιδράσεις στο Κίεβο. «Απέμειναν πολύ λίγα πράγματα από την αρχική εκδοχή.

«Αναπτύξαμε ένα στέρεο σύνολο σύγκλισης και λίγα πράγματα στα οποία μπορούμε να συμβιβαστούμε. Για τα υπόλοιπα θα χρειαστούν αποφάσεις των ηγετών», συμπλήρωσε ο Κισλίτσια. Το επόμενο βήμα είναι η ενημέρωση των προέδρων από τις αντιπροσωπείες τους και στη συνέχεια η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να προσεγγίσει τη Μόσχα, προκειμένου να προχωρήσουν οι συνομιλίες, συμπλήρωσε.

Τα αντίγραφα του προσχεδίου που δόθηκαν στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας ήταν τα μόνα κείμενα που βγήκαν από την αίθουσα. Όλα τα υπόλοιπα αντίγραφα τα πήραν πίσω στο τέλος της συνάντησης, πρόσθεσε.

Παραλίγο να τιναχθούν στον αέρα οι συνομιλίες

Οι Αμερικανοί ήταν προσεκτικοί, πρόθυμοι να ακούσουν την άποψη των Ουκρανών και ανοιχτοί σε προτάσεις, περιέγραψε ο Κισλίτσια. «Σχεδόν ό,τι προτείναμε ελήφθη υπόψη», σημείωσε. Παρότι οι συνομιλίες είχαν θετική κατάληξη, παραλίγο να μην ξεκινήσουν, σύμφωνα με τον Κισλίτσια, που δήλωσε ότι το κλίμα στη Γενεύη ήταν «πολύ τεταμένο» το πρωί της Κυριακής.

«Οι πρώτες ώρες ήταν εντελώς… κρέμονταν από μία τρίχα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός υπουργός, αναφέροντας ότι οι Αμερικανοί έφτασαν εκνευρισμένοι από τις διαρροές στα ΜΜΕ τα 24ωρα πριν από τη συνάντηση και για τη δημόσια συζήτηση για την προέλευση του αρχικού σχεδίου 28 σημείων.

Τελικά, χρειάστηκαν συζητήσεις σχεδόν δύο ωρών ανάμεσα στον Αντρίι Γέρμακ- τον προσωπάρχη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και επικεφαλής της ουκρανικής ομάδας- με τους Αμερικανούς, προκειμένου να πέσουν οι τόνοι. «Τελικά μπορέσαμε να πάμε στην αμερικανική αποστολή και να ξεκινήσουν οι πραγματικές συνομιλίες», συμπλήρωσε ο Κισλίτσια.

Αλλαγή στη μείωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Σύμφωνα με τον Κισλίτσια, η αμερικανική πλευρά εμφανίστηκε πρόθυμη να αφαιρέσει το σημείο της πρότασης που προέβλεπε ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να μειώσει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων στους 600.000 στρατιώτες. Οι Αμερικανοί άκουσαν προσεκτικά τα επιχειρήματα των Ουκρανών και συμφώνησαν να τα λάβουν υπόψη τους, συνέχισε.

«Συμφώνησαν ότι δεν είναι πλέον στο τραπέζι ο αριθμός για την ουκρανικό στρατό στην εκδοχή που διέρρευσε. Ο στρατός θα συνεχίσει τη συζήτηση για τον διακανονισμό», πρόσθεσε. Η πρόταση για γενική αμνηστία αναφορικά με εγκλήματα πολέμου, που προέβλεπε η αρχική πρόταση, αναδιατυπώθηκε με τρόπο που απευθύνεται «στις καταγγελίες εκείνων που υπέφεραν από τον πόλεμο».

Γιατί συμβουλεύουν τον Ζελένσκι να μην πάει στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, υπάρχει ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα στον Λευκό Οίκο. Όμως, κάποιοι από τον κύκλο του Ουκρανού προέδρου τον έχουν συμβουλεύσει να παραμείνει στο Κίεβο, προκειμένου να μην ρισκάρει μία ακόμα ένταση με τον Τραμπ, που θα μπορούσε να εκτροχιάσει την πρόοδο που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν οι Financial Times.

Παραμένει ασαφές εάν ο Τραμπ θα θέλει να εγκρίνει ο Ζελένσκι την πρόταση υπογράφοντάς την. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Ουκρανός ομόλογός του θα πρέπει να έχει εγκρίνει το προσχέδιο έως την Πέμπτη (27/11).

Τώρα, η Ουάσινγκτον θα πρέπει να αποφασίσει πώς και πότε θα παρουσιάσει το νέο προσχέδιο στη Ρωσία. Από το Κρεμλίνο ανέφεραν σήμερα ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δει, ούτε έχουν ενημερωθεί για το προσχέδιο που ετοίμασαν ΗΠΑ και Ουκρανία.

«Εναπόκειται στους Ρώσους να δείξουν εάν ενδιαφέρονται πραγματικά για την ειρήνη ή θα βρουν χιλιάδες λόγους να μην εμπλακούν», δήλωσε ο Κισλίτσια και τόνισε πως το σημαντικότερο στοιχείο της συνάντησης στη Γενεύη ήταν ότι η Ουκρανία «κατάφερε να διατηρήσει λειτουργική συνεργασία και διάλογο με τους Αμερικανούς».

Ωστόσο, εξέφρασε και επιφυλάξεις. «Δεν καθόμαστε στα γραφεία του Netflix γράφοντας σενάρια που θα προταθούν για Όσκαρ. Δεν πρέπει να μας οδηγεί ο ενθουσιασμός, αλλά η ευθύνη και η περιπλοκότητα των θεμάτων», κατέληξε.