Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ενδέχεται να βρεθεί ξανά στον Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα.

Το Κρεμλίνο απέρριψε την ευρωπαϊκή αντιπρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενδέχεται να βρεθεί ξανά στον Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο είναι «εντελώς μη εποικοδομητικό και δεν λειτουργεί» για τη Ρωσία, σχολίασε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ. Οι πτυχές του αμερικανικού σχεδίου που προτάθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ταίριαζαν καλύτερα στη Ρωσία, αν και κάποια ζητήματα απαιτούσαν πιο λεπτομερείς συνομιλίες, συμπλήρωσε.

«Όχι όλες, αλλά αρκετές διατάξεις αυτού του (αμερικανικού) σχεδίου μας φαίνονταν αρκετά αποδεκτές», δήλωσε ακόμα ο Ουσάκοφ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Μόσχα.

Το σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ ενέτεινε την ανησυχία του Κιέβου και των Ευρωπαίων συμμάχων ότι οι βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας για το ΝΑΤΟ, τα εδάφη και τον χρόνο όποιας ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν γίνει αποδεκτές από την Ουάσινγκτον. Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση έχει σημαντικές αλλαγές στην έννοια και τη σημασία βασικών σημείων για το ΝΑΤΟ και τα εδάφη.



Την Παρασκευή, ο Πούτιν δήλωσε ότι η αμερικανική πρόταση θα μπορούσε να είναι η βάση για μια συμφωνία, αλλά πρόσθεσε πως αν την απορρίψει το Κίεβο, οι ρωσικές δυνάμεις θα προχωρήσουν περαιτέρω.

Πιθανή συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ αυτή την εβδομάδα

Η Ουκρανία έχει κάνει σημαντικές τροποποιήσεις στην αμερικανική πρόταση, αφαιρώντας κάποιες από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ρωσίας, ανέφεραν πηγές του Guardian που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ενδέχεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο εντός της εβδομάδας, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, εν μέσω σειράς τηλεφωνικών επαφών μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον. Επίσης, η Ουκρανία πιέζει για τη συμμετοχή της Ευρώπης στις συνομιλίες.

Το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων, που συνέταξαν τον τελευταίο μήνα οι ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ και του Πούτιν, Στιβ Γουίτκοφ και Κίριλ Ντμιτρίεφ αντίστοιχα, προέβλεπε παραχώρηση εδαφών που η Ουκρανία ελέγχει σήμερα στο Ντονμπάς, περιορισμό του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεών της και να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Στις διαπραγματεύσεις που έγιναν στην Ελβετία την Κυριακή, υπό τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον προσωπάρχη του Ζελένσκι Αντρίι Γέρμακ, το σχέδιο άλλαξε σημαντικά. Τώρα περιλαμβάνει 19 σημεία.

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι επιμένουν ότι η γραμμή του μετώπου σήμερα πρέπει να αποτελέσει το σημείο έναρξης των συνομιλιών για τα εδάφη. Υπογραμμίζουν ότι δεν μπορούν να αναγνωριστούν εδάφη που έχει καταλάβει στρατιωτικά η Ρωσία και πως το Κίεβο θα πρέπει να είναι αυτό που θα αποφασίσει εάν θα ενταχθεί στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Νωρίτερα σήμερα ο Τραμπ έκανε ανάρτηση σε κάπως αισιόδοξο τόνο. «Είναι πιθανό να γίνεται μεγάλη πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία; Μην το πιστέψετε μέχρι να το δείτε, αλλά ίσως να συμβαίνει κάτι καλό», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μετά την επιστροφή της στο Κίεβο από τη Γενεύη, η ουκρανική αντιπροσωπεία ενημέρωσε τον Ζελένσκι για τις συνομιλίες και χαρακτήρισαν πιο ρεαλιστική τη νέα εκδοχή του σχεδίου. Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς και τον κάλεσε να εμπλακούν οι Ευρωπαίοι στη διαδικασία. Ο Βανς φέρεται να συμφώνησε.

Μερτς: Ανοιχτός ο Τραμπ σε κοινό ειρηνευτικό σχέδιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο ενός από κοινού δημιουργημένο ειρηνευτικό σχέδιο, δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Παρασκευή.

«Οι εκπρόσωποι της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και των κρατών μελών της ΕΕ κατάφεραν να το πετύχουν αυτό χθες στη Γενεύη. Χαιρετίζουμε το ενδιάμεσο αποτέλεσμα, αρκετά ζητήματα αποσαφηνίστηκαν. Αλλά επίσης γνωρίζουμε ότι η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα έρθει από τη μία ημέρα στην άλλη», συμπλήρωσε ο Γερμανός καγκελάριος.

Στις συνομιλίες στη Γενεύη, το Κίεβο, η Ουάσινγκτον και η ΕΕ συμφώνησαν σε μία «κοινή θέση», σε ό,τι αφορά στη Ρωσία, συνέχισε. Όμως, οι ειρηνευτικές συνομιλίες είναι μία «περίπλοκη διαδικασία», σχολίασε και προειδοποίησε ότι αυτή την εβδομάδα θα γίνουν μόνο «μικρά βήματα». «Δεν περιμένω κάποια σημαντική πρόοδο αυτή την εβδομάδα. Η αποφασιστική κίνηση στις συνομιλίες πρέπει τώρα να έρθει από τη Ρωσία», πρόσθεσε ο Μερτς.

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian, Sky News