Αυτό που απομένει είναι η υπογραφή Τραμπ, σύμφωνα με τον Ζελένκσι.

Το σχέδιο της συμφωνίας για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία είναι «ουσιαστικά έτοιμο» για οριστικοποίηση, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πρόσθεσε πως απομένει μόνο η έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση του Ζελένκσι έγινε μετά τη σύνοδο κορυφής στο Παρίσι στην οποία Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζήτησαν τις εγγυήσεις ασφαλείας. Το Κίεβο, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψαν δήλωση πρόθεσης για την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, κάθε χώρα είναι έτοιμη να στείλει έως και 7.500 στρατεύματα στην Ουκρανία μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Σημειώνεται πως εδώ και αρκετό καιρό το Κίεβο και η Ουάσινγκτον εργάζονται ξεχωριστά για το σχέδιο εγγυήσεων ασφαλείας των ΗΠΑ και ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας.

Όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του ο Ζελένκσι «Ο Ρουστέμ Ουμέροφ ανέφερε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων της ομάδας μας στη Γαλλία χθες. Το διμερές έγγραφο σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι πλέον ουσιαστικά έτοιμο για οριστικοποίηση στο υψηλότερο επίπεδο (για υπογραφή) από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σημαντικό η Ουκρανία να ενώνει με επιτυχία τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών και αμερικανικών ομάδων και μαζί να συζητήσουμε - ιδίως - έγγραφα για την ανάκαμψη και την οικονομική ανάπτυξη. Εξετάστηκαν επίσης σύνθετα ζητήματα από το βασικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και η ουκρανική πλευρά παρουσίασε πιθανές επιλογές για την οριστικοποίηση αυτού του εγγράφου. Κατανοούμε ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεργαστεί με τη Ρωσία και αναμένουμε σχόλια σχετικά με το εάν ο επιτιθέμενος είναι πραγματικά πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/2009234512467710194}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

»Με την επιστροφή της στο Κίεβο, η διαπραγματευτική μας ομάδα θα υποβάλει έκθεση για όλες τις λεπτομέρειες των συναντήσεων. Ενημερώνουμε επίσης τους εταίρους μας για τις συνέπειες των ρωσικών επιθέσεων, οι οποίες σαφώς δεν υποδηλώνουν ότι η Μόσχα επανεξετάζει τις προτεραιότητές της. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο η πίεση στη Ρωσία να συνεχίσει να αυξάνεται με την ίδια ένταση όπως και το έργο των διαπραγματευτικών μας ομάδων. Η σκοπιμότητα των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας πρέπει να αποδειχθεί από την ικανότητα των εταίρων μας να ασκήσουν αποτελεσματική πίεση στον επιτιθέμενο σε αυτό ακριβώς το στάδιο. Προετοιμάζουμε νέες σχετικές επαφές με τους εταίρους.

Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ στη Φλόριντα στα τέλη Δεκεμβρίου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία ορίζονται για μια περίοδο 15 ετών, με δυνατότητα παράτασης. Εν μέσω των συνεχιζόμενων συνομιλιών Ουκρανίας - ΗΠΑ, η Μόσχα όμως επιμένει στις αδιάκοπες επιθέσεις της στην Ουκρανία, χτυπώντας τις ενεργειακές υποδομές της χώρας. Τις τελευταίες ημέρες, η Ρωσία έχει στοχεύσει περιφερειακές πρωτεύουσες στα ανατολικά και νότια, αφήνοντας τις περιοχές Ντνιεπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια σχεδόν χωρίς ρεύμα το βράδυ της 7ης Ιανουαρίου.

Με πληροφορίες του KievIndependent