Η Ρωσία επανέλαβε σήμερα Πέμπτη την πάγια θέση της ότι θα θεωρήσει οποιαδήποτε δυτική στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία «θεμιτό στόχο» για τις ένοπλες δυνάμεις της, λίγες ημέρες αφότου Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν χιλιάδες στρατιώτες εκεί, μετά τον πόλεμο.

«Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί ότι η ανάπτυξη στρατιωτικών μονάδων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων, αποθηκών και άλλων υποδομών από δυτικές χώρες στο έδαφος της Ουκρανίας θα θεωρηθεί ξένη επέμβαση», ανέφερε η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας, Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το CNN.

«Οι νέες μιλιταριστικές δηλώσεις του αποκαλούμενου Συνασπισμού των προθύμων και του καθεστώτος του Κιέβου τους μετατρέπουν σ' έναν αληθινό "άξονα του πολέμου"», υπογράμμισε η Ζαχάροβα.

Η Ρωσία αντιτίθεται εδώ και καιρό στην παρουσία οποιωνδήποτε δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι «αυτές οι προειδοποιήσεις έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα στο υψηλότερο επίπεδο και παραμένουν επίκαιρες».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, είχε δηλώσει χθες Τετάρτη πως τυχόν ανάπτυξη δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου με βάση τη διακήρυξη που υπεγράφη με τη Γαλλία και την Ουκρανία θα αποτελέσει αντικείμενο κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας.

Ο Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψαν προχθές, Τρίτη, διακήρυξη προθέσεων σχεδιάζοντας το περίγραμμα της ανάπτυξης δυνάμεων εφόσον επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ζελέσνκι ο οποίος επιδιώκει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αποτραπεί μια εκ νέου επίθεση από τη Ρωσία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής σαφή απάντηση από τους εταίρους της Ουκρανίας σχετικά με το ποια θα είναι η αντίδρασή τους σε μία τέτοια επίθεση.