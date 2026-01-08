«Αυτός είναι ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον του λαού μας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντρική Ουκρανία, δεν έχουν νερό και ηλεκτρικό μετά μετά από έναν ακόμη γύρο ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα Ουκρανός αξιωματούχος. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αυτές στόχευσαν ενεργειακές εγκαταστάσεις και λιμενικές υποδομές που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό.

«Οι εργασίες επισκευής συνεχίζονται στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ για να αποκατασταθεί η παροχή θέρμανσης και η υδροδότηση σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο καταναλωτές», ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ολέκσιι Κουλέμπα, αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης αρμόδιος για την ανοικοδόμηση.

«Το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας δέχεται εχθρικές επιθέσεις καθημερινά και οι εργαζόμενοι στον τομέα της ενέργειας εργάζονται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για να παρέχουν στους ανθρώπους φως και θέρμανση», έγραψε η πρωθυπουργός της χώρας Γιούλια Σβιριντένκο στο Telegram.

Πρόσθεσε ότι οι αναμενόμενες χιονοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες πιθανότατα θα επιδεινώσουν τις διαταραχές τις επόμενες εβδομάδες.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε σχεδόν 800.000 καταναλωτές στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.

Σε δήλωσή του, το υπουργείο Ενέργειας πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί επίσης σε οκτώ ορυχεία στην περιοχή, αλλά οι εργάτες τα έχουν εκκενώσει.

Η γειτονική περιοχή Ζαπορίζια επηρεάζεται επίσης, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν λίγες μέρες μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής του Συνασπισμού των Προθύμων, στην οποία συζητήθηκε το ακανθώδες ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία σε περίπτωση κάποιου είδους ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

«Αυτός είναι ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον του λαού μας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τις ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές.

Σε ανάρτησή του στο X, αναφέρει ότι «δεν υπάρχει απολύτως καμία στρατιωτική λογική σε τέτοιες επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα και τις υποδομές που αφήνουν τους ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση τον χειμώνα».

«Αυτός είναι ο πόλεμος της Ρωσίας ειδικά εναντίον του λαού μας, εναντίον της ζωής στην Ουκρανία - μια προσπάθεια να διασπαστεί η Ουκρανία», υπογράμμισε.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι «οι διπλωματικές συζητήσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν πρόσχημα για την επιβράδυνση της προμήθειας συστημάτων και εξοπλισμού αεράμυνας που βοηθούν στην προστασία ζωών».

«Συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για να διασφαλίσουμε μια επαρκή απάντηση».

