Τραμπ και Σι συμφώνησαν «ότι είναι σημαντικό να επικοινωνούμε συχνά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Πεκίνο τον Απρίλιο, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Σι Τζινπίνγκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «πολύ καλό» το τηλεφώνημα με τον Κινέζο ομόλογό του, κατά τη διάρκεια του οποίου μεταξύ άλλων συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για γεωργικά προϊόντα, σύμφωνα με ανάρτηση του Τραμπ.

«Η σχέση μας με την Κίνα είναι εξαιρετικά ισχυρή», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στη Νότια Κορέα υπήρξε «σημαντική πρόοδος» και από τις δύο πλευρές, για τη διατήρηση των συμφωνιών τους.

Εκτός από την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο τον Απρίλιο, έπειτα από πρόσκληση του Σι, ο Κινέζος πρόεδρος θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ εντός του 2026, σύμφωνα με την ανάρτηση του πρώτου στο Truth Social. «Συμφωνήσαμε ότι είναι σημαντικό να επικοινωνούμε συχνά, κάτι για το οποίο ανυπομονώ», κατέληξε.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ δεν έκανε αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν, που σύμφωνα με το Xinhua ανέφερε ο Σι στη συνομιλία τους. Ο Κινέζος πρόεδρος του είπε ότι η «επιστροφή της Ταϊβάν στην Κίνα» αποτελεί βασικό κομμάτι της μεταπολεμικής παγκόσμιας τάξης.

«Κάποτε η Κίνα και οι ΗΠΑ πολεμούσαν δίπλα- δίπλα ενάντια στον φασισμό και τον μιλιταρισμό και θα έπρεπε τώρα να συνεργαστούν για να διαφυλάξουν τα αποτελέσματα του Β Παγκοσμίου Πολέμου», ανέφερε ακόμα ο Σι στον Τραμπ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.