Όσα συζήτησαν Σι και Τραμπ στην τηλεφωνική επικοινωνία τους.

Ο Σι Τζινπίνγκ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα, Δευτέρα κατά την οποία συζητήθηκε το ζήτημα της Ταϊβάν, οι σχέσεις των δύο χωρών και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Κινέζος πρόεδρος είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι η «επιστροφή της Ταϊβάν στην Κίνα» αποτελεί βασικό κομμάτι της μεταπολεμικής παγκόσμιας τάξης, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua. Το Πεκίνο θεωρεί ότι η Ταϊβάν είναι τμήμα της κινεζικής επικράτειας και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας προκειμένου να αποκτήσει τον έλεγχό της.

«Κάποτε η Κίνα και οι ΗΠΑ πολεμούσαν δίπλα- δίπλα ενάντια στον φασισμό και τον μιλιταρισμό και θα έπρεπε τώρα να συνεργαστούν για να διαφυλάξουν τα αποτελέσματα του Β Παγκοσμίου Πολέμου», ανέφερε ακόμα ο Σι στον Τραμπ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ακόμα, ο Σι ανέφερε ότι οι σχέσεις της Κίνας με την ΗΠΑ σταθεροποιήθηκαν και βελτιώθηκαν μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ, στη Νότια Κορέα στις 30 Οκτωβρίου. «Τα δεδομένα δείχνουν ξανά πως η συνεργασία ωφελεί αμφότερες πλευρές, ενώ η αντιπαράθεση πλήττει και τους δύο», είπε στον Τραμπ και τάχθηκε υπέρ της διατήρησης της θετικής δυναμικής και της επέκτασης της συνεργασίας μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον.

Τέλος, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ο Σι επανέλαβε πως η Κίνα υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που οδηγούν στην ειρήνη, καλώντας παράλληλα όλες τις πλευρές να περιορίσουν τις διαφορές τους.

Πηγή: Reuters