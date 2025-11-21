«Θα τα πάμε μια χαρά με τον Μαμντάνι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν από τη συνάντηση.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, έφτασε στην Ουάσινγκτον, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Θα τα πάμε μια χαρά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης, σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox Radio λίγο πριν από τη συνάντηση. «Επιδιώκουμε το ίδιο πράγμα, θέλουμε να κάνουμε ισχυρή τη Νέα Υόρκη. Υπάρχει τόσο διαφορετική φιλοσοφία», συμπλήρωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει πολλές φορές κομμουνιστή τον Ζοχράν Μαμντάνι. Παρότι έχει ρίξει τους τόνους, μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές της Νέας Υόρκης, ο χαρακτηρισμός παραμένει.

«Είναι αυτονόητο ότι αύριο έρχεται στον Λευκό Οίκο ένας κομμουνιστής, επειδή αυτόν εξέλεξε το Δημοκρατικό Κόμμα ως δήμαρχο της μεγαλύτερης πόλης της χώρας», είπε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, την Πέμπτη, αναφερόμενη στην αποψινή συνάντηση, που θα γίνει μακριά από τις κάμερες, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα.

{https://x.com/FoxNews/status/1991905792723673253}