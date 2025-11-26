Σε lockdown ο Λευκός Οίκος λόγω των πυροβολισμών, σε κρίσιμη κατάσταση δύο εθνοφρουροί.

Πυροβολισμοί έπεσαν κοντά στον Λευκό Οίκο, εναντίον μελών της εθνοφρουράς, με συνέχεια να τραυματιστούν δύο άνδρες, οι οποίοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ των ανδρών της εθνοφρουράς και του δράστη υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών, αναφέρουν πληροφορίες του CNN. Ένα άτομο έχει συλληφθεί ως ύποπτο για τους πυροβολισμούς, ανακοίνωσε η αστυνομία της Ουάσινγκτον. Οι πυροβολισμοί έπεσαν σε απόσταση ενός τετραγώνου από τον Λευκό Οίκο. Λίγο μετά, ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτηση ανέφερε ότι ο δράστης νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος.

{https://x.com/DCPoliceDept/status/1993771401917120867}

Στην οργισμένη ανάρτησή του ο Τραμπ διεμήνυσε ότι ο δράστης θα πληρώσει ακριβό τίμημα. «Το ζώο που πυροβόλησε τους δύο εθνοφρουρούς- οι οποίοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύονται- είναι επίσης σοβαρά τραυματισμένος, αλλά ανεξάρτητα από αυτό θα πληρώσει πολύ ακριβό τίμημα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Ο Τραμπ δεν βρισκόταν στον Λευκό Οίκο την ώρα του επεισοδίου με τους πυροβολισμούς, καθώς βρίσκεται στο θέρετρό του, το Μαρ-α-Λάγκο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο Θεός να ευλογεί τη σπουδαία εθνοφρουρά μας και όλες τις στρατιωτικές και τις αρχές επιβολής του νόμου. Αυτοί είναι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι. Εγώ, ως πρόεδρος των ΗΠΑ και όλοι που σχετίζονται με την προεδρία, είμαστε μαζί σας», συμπλήρωσε στην ανάρτησή του.

Προηγήθηκε ανάρτηση της υπουργού Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, που επιβεβαίωσε ότι πυροβολήθηκαν δύο άνδρες της εθνοφρουράς, δίχως να διευκρινίσει την κατάσταση της υγείας τους. «Παρακαλώ προσευχηθείτε μαζί μου για τους δύο άνδρες της εθνοφρουράς που πυροβολήθηκαν πριν από λίγο, στην Ουάσινγκτον. Το υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου για τη συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών», ανέφερε στην ανάρτησή της.

{https://x.com/Sec_Noem/status/1993771280898916498}

Σε lockdown ο Λευκός Οίκος, λόγω των πυροβολισμών

Μετά τους πυροβολισμούς, ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε lockdown, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται ο Guardian.

«Ο Λευκός Οίκος γνωρίζει και παρακολουθεί ενεργά αυτή την τραγική κατάσταση. Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί», ήταν το πρώτο σχόλιο της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

{https://x.com/SkyNews/status/1993776053811057105}

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο των πυροβολισμών

Φωτογραφίες: AP