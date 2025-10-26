Αμέτρητες φορές τον είχε καταγγείλει στην αστυνομία η 31χρονη.

«Τα παιδιά μου, δε θα προλάβω να ξανά δω τα παιδιά μου», έλεγε επανειλημμένα μία 31χρονη στον πρώην σύζυγό της, τον οποίο κατήγγειλε πολλές φορές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Η γυναίκα μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» και ανέφερε ότι ο πρώην σύζυγός της είχε χτυπήσει και τα παιδιά τους.

Τότε, ήταν που πήρε την απόφαση να βάλει ένα τέλος στο μαρτύριο που ζούσαν και αποφάσισε πως δεν ήθελε πλέον καμία επαφή μαζί του. Ωστόσο, τότε ήταν που απείλησε και τη ζωή της.

Όπως η ίδια αποκάλυψε, ο πρώην σύζυγός της την στρίμωξε και την απείλησε με μαχαίρι, λέγοντάς της ότι θα την τραυματίσει. «Θα σε μαχαιρώσω, το καταλαβαίνεις;», κατήγγειλε η γυναίκα ότι της έλεγε.

«Είχε προηγηθεί ένα σκηνικό με τα παιδιά. Είχε χτυπήσει το παιδί και μετά από αυτό δεν ήθελα καμία πλέον επαφή. Εκεί που του έδειξα αυτή την αντίθεσή μου στο να με παρακολουθεί, ήταν η πρώτη φορά που ωρυόταν, φώναζε, γκάριζε: «"Θα σε μαχαιρώσω το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα; Πλέον με έχεις βγάλει εκτός ορίων. Και να ξέρεις κουβαλάω ένα μαχαίρι πάντα μαζί μου και αυτό είναι μόνο για σένα το κατάλαβες;’’», περιέγραψε η γυναίκα.

Και συμπλήρωσε: «Μου κόπηκε η ανάσα, σφίχτηκα, έκατσα κάτω στα γόνατα, άρχισαν να τρέμω. Ήταν δίπλα τα παιδιά, τα παιδιά ταράχτηκαν. Και αρχίζει και με πλησιάζει, πανικοβάλλομαι ότι τώρα θα γίνει κάτι. Το βλέμμα του ήταν ήδη άγριο και μου λέει: ‘’θα σε μαχαιρώσω ή θα μιλήσουμε;’’ εκεί πάγωσα, κοκκάλωσα, θόλωσαν τα μάτια μου και αρχίζει με πιάνει ταχυκαρδία. Τα παιδιά μου, δε θα προλάβω να ξανά δω τα παιδιά μου. Στην αρχή με στρίμωξε με το σώμα του. Πλησίασε τόσο κοντά που δεν είχα την ευκαιρία να φύγω προς τα πίσω!».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddsbzszip7ax?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε ερώτηση για το εάν φοβάται ότι θα την ξαναπλησιάσει απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν το αποκλείω».

Η 31χρονη γυναίκα είπε, επίσης, πως είχε απευθυνθεί πολλές φορές στις Αρχές και μάλιστα είχε βάλει και το panic button. Ωστόσο, ο πρώην της δεν κατάφερε να βρεθεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.