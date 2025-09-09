Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη Δημητροπούλου ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας

Ένα βήμα πριν από το γάμο το «μουσικό ζευγάρι». Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη Δημητροπούλου, πήραν τη μεγάλη απόφαση!

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη Δημητροπούλου, διατηρούν δεσμό τα τελευταία χρόνια, ενώ μάλιστα, έχουν αποκτήσει μαζί και έναν γιο, δημιουργώντας τη δική τους, όμορφη οικογένεια.

Το ζευγάρι λοιπόν, αποφάσισε να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ αναμένεται και η βάφτιση του παιδιού τους, η οποία, όπως είχε αποκαλύψει πρόσφατα ο τραγουδιστής θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Αναγγελία γάμου για το Γιώργο Λιβάνη και την Ανδρομάχη Δημητροπούλου

Μέσα από την αναγγελία γάμου στην εφημερίδα «Δημοκρατία», έγινε γνωστό πως το αγαπημένο ζευγάρι της μουσικής σκηνής, αναμένεται να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου:

«Ο Λιβάνης Γεώργιος – Παναγιώτης του Γεράσιμου και της Αθανασίας, το γένος Ζάρα, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, και η Δημητροπούλου Ανδρομάχη του Δημητρίου και της Αγγελικής, το γένος Διονυσοπούλου, που γεννήθηκε στο Ζίγκεν της Γερμανίας και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, πρόκειται να τελέσουν τον γάμο τους στο Κορωπί Αττικής», γράφει χαρακτηριστικά η αναγγελία του γάμου τους.

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη Δημητροπούλου, απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι τον Νοέμβριο του 2024, ενώ ο ερμηνευτής, είχε αποκαλύψει σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» του ΑΝΤ1, πως ο γιος τους θα πάρει το όνομα Γεράσιμος, κρατώντας έτσι την παράδοση και δίνοντας το όνομα του πατέρα του, ενώ και η τελετή της βάφτισης θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο.