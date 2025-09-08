Games
Μαρία Ηλιάκη: Είμαι ο φόβος και ο τρόμος στις κούνιες

Μαρία Ηλιάκη: Είμαι ο φόβος και ο τρόμος στις κούνιες
Όσα αποκάλυψε η Μαρία Ηλιάκη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής της με τον Κρατερό Κατσούλη.

Λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα της εκπομπής «Νωρίς – Νωρίς», η παρουσιάστρια Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», όπου τους υποδέχτηκαν η Τζένη Μελιτά και ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο συνεργάτες, σήμερα, Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, παραχώρησαν μια ξεχωριστή συνέντευξη στους δύο οικοδεσπότες, ενώ μάλιστα η συζήτηση προχώρησε στην κόρη και την οικογένεια της Μαρίας Ηλιάκη, η οποία μάλιστα μίλησε με χιούμορ, για το όσα συμβαίνουν όταν πηγαίνει με την μικρή της στην παιδική χαρά.

Παράλληλα μάλιστα, αποκάλυψε πως έχει ιδιαίτερο άγχος για την επικείμενη πρεμιέρα της κοινής τους εκπομπής με τον Κρατερό Κατσούλη: «Νωρίς- νωρίς».

Όσα αποκάλυψε η Μαρία Ηλιάκη

Αναφορικά λοιπόν, με τα πως αισθάνεται η ίδια, αποκάλυψε, πως είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος, συγκριτικά με πριν από μερικά χρόνια, καθώς πλέον, έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια:

«Είμαι νομίζω ένας άλλος άνθρωπος σε σχέση με 9 χρόνια πριν. Αν με φέρω στο μυαλό μου, τότε ήμουν ένα κορίτσι χαμένο, ψαχνόμουν, αναζητούσα την αγάπη, την αποδοχή. Ξαφνικά, 9 χρόνια μετά, είμαι μαμά, με έναν άνθρωπο που αγαπώ πολύ και νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία έχω αλλάξει πολύ».

Αναφορικά μάλιστα με την απόφασή της να απομακρυνθεί μερικά χρόνια από την εργασία, δήλωσε πως έγινε με σκοπό να αφοσιωθεί στην οικογένειά της:

«Συνειδητά έκατσα πάρα πολύ καιρό στο σπίτι με την Κατερίνα, οι συνθήκες το απαιτούσαν. Έγινε μία μετακόμιση, μία αλλαγή χώρας, έπρεπε όλη η οικογένεια να αλληλοστηριχτούμε. Η μετάβαση δεν ήταν εύκολη, είχε τις δυσκολίες της, όχι τόσο για μένα όσο για τον Στέλιο, που έπρεπε να προσαρμοστεί σε μία νέα καθημερινότητα. Ήταν ένα ωραίο «ξεκουβάλημα», με τα βάρη και τα άγχη του. Τέσσερα χρόνια μετά, αφού πέρασα από μία περίοδο που σκεφτόμουν αν κάναμε καλά ή όχι, μπορώ να πω ότι κάναμε καλά που επιστρέψαμε».

Δεν δίστασε μάλιστα να αποκαλύψει και τον λόγο πίσω από ορισμένους «καβγάδες» που έχει με άλλες μαμάδες, όταν πηγαίνει την κόρη της στην παιδική χαρά: «Έχω τσακωθεί πάρα πολλές φορές με τις άλλες μαμάδες στις κούνιες, γιατί έρχονται πολύ αγαπημένες γιαγιάδες και μαμάδες, που τις αγαπώ πάρα πολύ μέχρι τη στιγμή που θα βγάλουν από τη σακούλα τη σοκολάτα και θα τη δώσουν στην Κατερίνα χωρίς να με ρωτήσουν. Τις κοιτάζω με άγριο ύφος, είμαι ο φόβος και ο τρόμος στις κούνιες».

